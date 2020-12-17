Кожевникова взбудоражила фанатов снимком в рубашке на голое тело

Москва, 17 декабря. Звезда популярного сериала «Универ» Мария Кожевникова взбудоражила поклонников откровенной фотосессией в рубашке на голое тело. Свежий снимок актриса опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Полет уже в норме. Еще раз спасибо всем за поддержку», — написала под фотографией Кожевникова.

На снимке знаменитость запечатлена прыгающей на кровати, на ней только мужская рубашка. Фанаты пришли в восторг, увидев свежее фотографию, и обратили внимание на сексуальные и стройные ноги Марии.

«Ноги красивые», — написала одна из подписчиц артистки. «Наша Маша хороша, и фигура, и душа. Ну, и отдельный респект ногам», — заговорил стихам другой поклонник. «Какие ноги шикарные!» — восхитился третий пользователь Сети.

Последнее время Мария часто делится с поклонниками новыми фотографиями и приоткрывает завесу личной жизни. Многие снимки находят отклик у подписчиков, которые не перестают восхищаться красотой девушки. Недавно Кожевникова поделилась фото после русской бани, представ перед пользователями Сети в одном полотенце. Подписчики назвали звезду «русской красавицей».