Суд не смягчил меру пресечения сестре убийцы волгоградца из-за конфликта в чате

Волгоград, 17 декабря. Волгоградка Анна Мелконян, обвиняемая в подстрекательстве к убийству своего обидчика в родительском чате, пыталась обжаловать меру пресечения. Однако апелляционная инстанция не смягчила решение суда.

Ранее 33-летней сестре главного обвиняемого по делу о нападении на Романа Гребенюка, с которым она поссорилась во время переписки в мессенджере, суд запретил определенные действия. Ей нельзя пользоваться почтой, телеграфом, интернетом и другими средствами связи. Кроме того, женщине, имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей, запрещено покидать место жительства с десяти вечера до десяти утра.

Представляющий интересы Анны Мелконян адвокат назвал избранную меру пресечения чересчур жесткой и попросил отменить ее.

Сегодня Волгоградский областной суд рассмотрел жалобу и не нашел повода для изменения первоначального решения. Таким образом, мера пресечения обвиняемой будет действовать до 24 января следующего года.

Как сообщалось ранее, 23 октября брат Анны Мелконян нанес телесные повреждения 41-летнему волгоградцу Роману Гребенюку. Потерпевший скончался в больнице. До трагедии в одном из чатов он стал участником ссоры между родителями школьников. По мнению обвиняемой, оппонент ее оскорбил. Злоумышленница сначала попросила мужа разобраться с обидчиком, а затем уговорила 30-летнего брата расквитаться за нее.