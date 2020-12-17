Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Самые интересные вопросы пресс-конференции Путина: от COVID-19 до Шнурова и Дзюбы

Самые интересные вопросы пресс-конференции Путина: от COVID-19 до Шнурова и Дзюбы

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в четверг, 17 декабря. Она продолжалась более четырех часов. Глава государства ответил на десятки вопросов, касавшихся как внутренней и внешней политики, так и некоторых личных тем. Некоторые интересные и важные вопросы собрал ФАН.

Пандемия

Президент ответил на несколько вопросов, касающихся пандемии COVID-19. По его словам, все проблемы, связанные с этим заболеванием, охватившим весь мир, Россия встретила достойно.

«Ни одна страна мира не была готова к пандемии, но наше здравоохранение и экономика справились получше многих других», — отметил он.

«То, что мы все видели, — работа волонтеров, работа медиков, которым еще раз низкий поклон и благодарность, просто состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнего, — это и есть национальное единение», — подчеркнул Путин.

Президент также напомнил о приоритете России в создании надежной и безопасной вакцины, но отметил, что сам еще не привился, поскольку не подходит по возрастным критериям.

Выплаты на детей

В ходе пресс-конференции президент анонсировал значительные меры поддержки семьям с детьми, в том числе единовременную выплату в пять тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет включительно. Деньги будут перечислены еще до Нового года. Подробнее о предложениях президента по поддержке семей читайте в материале ФАН.

Вопрос в выборах в парламент

Президент высоко оценил роль парламента, которая усилилась благодаря поправкам в Конституцию. На вопрос, есть ли опасения, что во время выборов в Госдуму Россия столкнется с попыткой повлиять на их результат извне, президент ответил:

«Иностранное вмешательство в выборы будет обязательно, но это неважно».

Шнуров задал Путину вопрос, почему «российские хакеры» не помогли Дональду Трампу

Вопрос Шнурова

Музыкант Сергей Шнуров, который недавно стал продюсером канала RTVi, оказался единственным представителем шоу-бизнеса, участвовавшим в пресс-конференции.

Шнуров задал Путину вопрос, почему «российские хакеры» не помогли Дональду Трампу выиграть президентские выборы в США 2020 и может ли американский лидер после ухода из Белого дома рассчитывать на должность в России. Шнуров также спросил Путина, как, живя в России, обходиться без обсценной лексики.

Президент поблагодарил Шнурова за то, что тот воздержался от употребления мата на пресс-конференции. В качестве рецепта Путин привел в пример советы из фильма «Джентльмены удачи», где вместо мата использовалось, например, слово «редиска».

Вопрос о «русских хакерах» Путин не без юмора назвал провокацией, а затем уже серьезно добавил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы президента США.

Вопрос про Дзюбу

Президент с юмором отнесся и к вопросу об интимном видео с футболистом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Для него эта история — хороший урок», — отметил Путин, но сказал, что скандальный ролик не смотрел.

К дискуссии вокруг Дзюбы неожиданно подключился глава Чечни Рамазан Кадыров, который в своем Telegram-канале с иронией написал, что вопрос про футболиста — знак интереса журналистов к спорту.

Об отношениях с Западом

Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что в ухудшении отношений России с Западом виноваты именно западные страны.

«По сравнению с вами — мы белые и пушистые», — сказал Путин корреспонденту «Би-би-си», поднявшему эту тему.

Президент РФ напомнил про расширение НАТО и про выход США из противоракетных договоров. По словам Путина, это вынуждает нашу страну принимать ответные меры.

«Вы же умные люди, почему вы думаете, что мы придурки?» — сказал Путин западному журналисту.

По словам российского президента, проанализировав военные бюджеты России и США, легко сделать вывод, кто именно «белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный».

Самые интересные вопросы пресс-конференции Путина: от COVID-19 до Шнурова и Дзюбы

О Фургале, Сафронове и Навальном

Владимир Путин ответил на вопросы о двух резонансных уголовных делах и об «отравлении» блогера Алексея Навального.

Отвечая на вопрос об уголовном деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, президент отметил, что бывшего чиновника преследуют не по политическим мотивам, а за организацию убийств.

«На мой взгляд, он работал вполне исправно. Но обвинения в его адрес очень тяжелые», — отметил президент.

Высказался президент и по поводу дела подозреваемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова.

«Самый большой грех, который у нас есть, — это предательство, — сказал Путин. — Если он [Сафронов] долгое время сознательно собирал и сдавал [зарубежным спецслужбам] информацию, — это говорит о его нравственном содержании».

Ответил президент и на вопросы относительно блогера Алексея Навального.

Путин подчеркнул, что ни о каком «покушении» на блогера речи быть не может, а все «расследования» Навального являются просто «легализацией материалов американских спецслужб».

Новости партнеров