Самые интересные вопросы пресс-конференции Путина: от COVID-19 до Шнурова и Дзюбы

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в четверг, 17 декабря. Она продолжалась более четырех часов. Глава государства ответил на десятки вопросов, касавшихся как внутренней и внешней политики, так и некоторых личных тем. Некоторые интересные и важные вопросы собрал ФАН.

Пандемия

Президент ответил на несколько вопросов, касающихся пандемии COVID-19. По его словам, все проблемы, связанные с этим заболеванием, охватившим весь мир, Россия встретила достойно.

«Ни одна страна мира не была готова к пандемии, но наше здравоохранение и экономика справились получше многих других», — отметил он. «То, что мы все видели, — работа волонтеров, работа медиков, которым еще раз низкий поклон и благодарность, просто состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнего, — это и есть национальное единение», — подчеркнул Путин.

Президент также напомнил о приоритете России в создании надежной и безопасной вакцины, но отметил, что сам еще не привился, поскольку не подходит по возрастным критериям.

Выплаты на детей

В ходе пресс-конференции президент анонсировал значительные меры поддержки семьям с детьми, в том числе единовременную выплату в пять тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет включительно. Деньги будут перечислены еще до Нового года. Подробнее о предложениях президента по поддержке семей читайте в материале ФАН.

Вопрос в выборах в парламент

Президент высоко оценил роль парламента, которая усилилась благодаря поправкам в Конституцию. На вопрос, есть ли опасения, что во время выборов в Госдуму Россия столкнется с попыткой повлиять на их результат извне, президент ответил:

«Иностранное вмешательство в выборы будет обязательно, но это неважно».

Вопрос Шнурова

Музыкант Сергей Шнуров, который недавно стал продюсером канала RTVi, оказался единственным представителем шоу-бизнеса, участвовавшим в пресс-конференции.

Шнуров задал Путину вопрос, почему «российские хакеры» не помогли Дональду Трампу выиграть президентские выборы в США 2020 и может ли американский лидер после ухода из Белого дома рассчитывать на должность в России. Шнуров также спросил Путина, как, живя в России, обходиться без обсценной лексики.

Президент поблагодарил Шнурова за то, что тот воздержался от употребления мата на пресс-конференции. В качестве рецепта Путин привел в пример советы из фильма «Джентльмены удачи», где вместо мата использовалось, например, слово «редиска».

Вопрос о «русских хакерах» Путин не без юмора назвал провокацией, а затем уже серьезно добавил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы президента США.

Вопрос про Дзюбу

Президент с юмором отнесся и к вопросу об интимном видео с футболистом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Для него эта история — хороший урок», — отметил Путин, но сказал, что скандальный ролик не смотрел.

К дискуссии вокруг Дзюбы неожиданно подключился глава Чечни Рамазан Кадыров, который в своем Telegram-канале с иронией написал, что вопрос про футболиста — знак интереса журналистов к спорту.

Об отношениях с Западом

Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что в ухудшении отношений России с Западом виноваты именно западные страны.

«По сравнению с вами — мы белые и пушистые», — сказал Путин корреспонденту «Би-би-си», поднявшему эту тему.

Президент РФ напомнил про расширение НАТО и про выход США из противоракетных договоров. По словам Путина, это вынуждает нашу страну принимать ответные меры.

«Вы же умные люди, почему вы думаете, что мы придурки?» — сказал Путин западному журналисту.

По словам российского президента, проанализировав военные бюджеты России и США, легко сделать вывод, кто именно «белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный».

О Фургале, Сафронове и Навальном

Владимир Путин ответил на вопросы о двух резонансных уголовных делах и об «отравлении» блогера Алексея Навального.

Отвечая на вопрос об уголовном деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, президент отметил, что бывшего чиновника преследуют не по политическим мотивам, а за организацию убийств.

«На мой взгляд, он работал вполне исправно. Но обвинения в его адрес очень тяжелые», — отметил президент.

Высказался президент и по поводу дела подозреваемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова.

«Самый большой грех, который у нас есть, — это предательство, — сказал Путин. — Если он [Сафронов] долгое время сознательно собирал и сдавал [зарубежным спецслужбам] информацию, — это говорит о его нравственном содержании».

Ответил президент и на вопросы относительно блогера Алексея Навального.

Путин подчеркнул, что ни о каком «покушении» на блогера речи быть не может, а все «расследования» Навального являются просто «легализацией материалов американских спецслужб».