Самые интересные вопросы пресс-конференции Путина: от COVID-19 до Шнурова и Дзюбы

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в четверг, 17 декабря. Она продолжалась более четырех часов. Глава государства ответил на десятки вопросов, касавшихся как внутренней и внешней политики, так и некоторых личных тем. Некоторые интересные и важные вопросы собрал ФАН.
Пандемия
Президент ответил на несколько вопросов, касающихся пандемии COVID-19. По его словам, все проблемы, связанные с этим заболеванием, охватившим весь мир, Россия встретила достойно.
«Ни одна страна мира не была готова к пандемии, но наше здравоохранение и экономика справились получше многих других», — отметил он.
«То, что мы все видели, — работа волонтеров, работа медиков, которым еще раз низкий поклон и благодарность, просто состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнего, — это и есть национальное единение», — подчеркнул Путин.
Президент также напомнил о приоритете России в создании надежной и безопасной вакцины, но отметил, что сам еще не привился, поскольку не подходит по возрастным критериям.
Выплаты на детей
В ходе пресс-конференции президент анонсировал значительные меры поддержки семьям с детьми, в том числе единовременную выплату в пять тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет включительно. Деньги будут перечислены еще до Нового года. Подробнее о предложениях президента по поддержке семей читайте в материале ФАН.
Вопрос в выборах в парламент
Президент высоко оценил роль парламента, которая усилилась благодаря поправкам в Конституцию. На вопрос, есть ли опасения, что во время выборов в Госдуму Россия столкнется с попыткой повлиять на их результат извне, президент ответил:
«Иностранное вмешательство в выборы будет обязательно, но это неважно».
Вопрос Шнурова
Музыкант Сергей Шнуров, который недавно стал продюсером канала RTVi, оказался единственным представителем шоу-бизнеса, участвовавшим в пресс-конференции.
Шнуров задал Путину вопрос, почему «российские хакеры» не помогли Дональду Трампу выиграть президентские выборы в США 2020 и может ли американский лидер после ухода из Белого дома рассчитывать на должность в России. Шнуров также спросил Путина, как, живя в России, обходиться без обсценной лексики.
Президент поблагодарил Шнурова за то, что тот воздержался от употребления мата на пресс-конференции. В качестве рецепта Путин привел в пример советы из фильма «Джентльмены удачи», где вместо мата использовалось, например, слово «редиска».
Вопрос о «русских хакерах» Путин не без юмора назвал провокацией, а затем уже серьезно добавил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы президента США.
Вопрос про Дзюбу
Президент с юмором отнесся и к вопросу об интимном видео с футболистом «Зенита» Артемом Дзюбой.
«Для него эта история — хороший урок», — отметил Путин, но сказал, что скандальный ролик не смотрел.
К дискуссии вокруг Дзюбы неожиданно подключился глава Чечни Рамазан Кадыров, который в своем Telegram-канале с иронией написал, что вопрос про футболиста — знак интереса журналистов к спорту.
Об отношениях с Западом
Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что в ухудшении отношений России с Западом виноваты именно западные страны.
«По сравнению с вами — мы белые и пушистые», — сказал Путин корреспонденту «Би-би-си», поднявшему эту тему.
Президент РФ напомнил про расширение НАТО и про выход США из противоракетных договоров. По словам Путина, это вынуждает нашу страну принимать ответные меры.
«Вы же умные люди, почему вы думаете, что мы придурки?» — сказал Путин западному журналисту.
По словам российского президента, проанализировав военные бюджеты России и США, легко сделать вывод, кто именно «белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный».
О Фургале, Сафронове и Навальном
Владимир Путин ответил на вопросы о двух резонансных уголовных делах и об «отравлении» блогера Алексея Навального.
Отвечая на вопрос об уголовном деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, президент отметил, что бывшего чиновника преследуют не по политическим мотивам, а за организацию убийств.
«На мой взгляд, он работал вполне исправно. Но обвинения в его адрес очень тяжелые», — отметил президент.
Высказался президент и по поводу дела подозреваемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова.
«Самый большой грех, который у нас есть, — это предательство, — сказал Путин. — Если он [Сафронов] долгое время сознательно собирал и сдавал [зарубежным спецслужбам] информацию, — это говорит о его нравственном содержании».
Ответил президент и на вопросы относительно блогера Алексея Навального.
Путин подчеркнул, что ни о каком «покушении» на блогера речи быть не может, а все «расследования» Навального являются просто «легализацией материалов американских спецслужб».