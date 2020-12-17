Иммунолог поддержал слова Путина о скором создании миллионов доз вакцины от COVID-19

Известный иммунолог, доктор наук и профессор Михаил Костинов заявил ФАН, что уверен в способности России произвести уже к началу 2021 года миллионы доз вакцины от коронавируса.

Так заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Российской академии медицинских наук прокомментировал в эксклюзивном интервью слова президента РФ Владимира Путина касательно отечественной вакцины от COVID-19.

— Михаил Петрович, глава государства пообещал россиянам в начале 2021 года миллионы доз вакцины от коронавирусной инфекции. Реально ли это?

— На данный момент быстро строится новая, дополнительная платформа для производства вакцины, на заводах открываются дополнительные линии. И все это — не на одном месте, а в нескольких. Имеются в виду вакцины и «Вектора» («Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». — Прим. ФАН), и Гамалеи (Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. — Прим. ФАН). Все делается для того, чтобы были одновременные испытания этих вакцин.

— Одна из журналисток спросила Путина, почему он пока не вакцинировался. На что тот ответил, что до таких как он — имеется в виду возраст — вакцины еще не добрались.

— Смотрите, уже началась ее апробация на взрослых людях. Хотя это давно надо было сделать. Дело в том, что иностранцы-конкуренты, сразу делали две возрастные вакцины. В первой и второй фазах испытаний участвовали люди до 55 лет, а в третьей — добровольцы молодого возраста и представители старшего поколения: с 60 до примерно 85 лет. И даже на второй фазе вели исследования.

А наши решили делать по-другому — с третьей фазы. Поэтому здесь — ничего нового, просто заранее было известно, что сначала иммунитет должен сформироваться у людей до 60 лет. Потому что с 18-ти до 60-ти — это такой средний уровень по выработке антител с учетом особенностей иммунной системы, которая формирует антитела.

— Еще глава государства отметил, что российские вакцины практически ни в чем не уступают западным аналогам. Согласны?

— Да они давно конкурентоспособны! Просто наши вакцины не являются такими уж и новыми. Вся эта технология уже давно была апробирована в случае с Эболой. Производители взяли за основу те самые старые платформы и включили туда вирус. Так что нельзя сказать, что вся работа велась прямо вот с нуля.

Ранее на традиционной пресс-конференции Владимир Путин на вопрос, почему он пока не вакцинировался, ответил:

«Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины еще не добрались».

По словам российского лидера, он — человек в этом смысле «достаточно законопослушный» и прислушивается к рекомендациям российских специалистов.

«Поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил», — добавил Путин.

Путин также заявил, что обязательно сделает прививку от коронавируса, как только появится такая возможность. Российская вакцина от коронавируса дает уровень защиты до 97 процентов, резюмировал глава государства.