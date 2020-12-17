Решетова рассказала о своих планах стать новой Тайрой Бэнкс

Москва, 17 декабря. Бывшая возлюбленная Тимати и российская модель Анастасия Решетова рассказала, что скоро попробует себя в роли телеведущей. Подробностями знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Анастасия Решетова сообщила, что станет ведущей нового шоу на ТНТ уже в следующем году. Она рассказала о своих планах стать новой Тайрой Бэнкс.

«Все смотрели телепроект America’s Next Top Model с Тайрой Бэнкс? А теперь мы сделаем это в России и со мной в качестве ведущей! Так что скоро познакомимся поближе через экран телевизоров», — написала модель.

Многие поклонники с воодушевлением отреагировали на эту новость и пожелали успехов Анастасии. Однако нашлись и хейтеры, которые попытались уколоть модель, заметив, что в данном случае сравнение с Тайрой Бэнкс неприемлемо.

«Где Тайра Бэнкс, а где ты, деточка», — с сарказмом написала одна из подписчиц. «Конечно, вы только и умеете копировать. Нет, чтобы свое что-то придумать», — возмутилась вторая. «Ну, наконец! Такая невозможная сногсшибательная красотка обязательно должна быть в телике», — с восхищением говорится в третьем комментарии.

Ранее Анастасия Решетова, показала, как выглядел ее живот спустя неделю после родов и раскрыла секрет быстрого восстановления фигуры. По ее словам, именно корректирующее белье спасло модель от «огромного живота».