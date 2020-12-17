Решетова рассказала о своих планах стать новой Тайрой Бэнкс
Москва, 17 декабря. Бывшая возлюбленная Тимати и российская модель Анастасия Решетова рассказала, что скоро попробует себя в роли телеведущей. Подробностями знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Анастасия Решетова сообщила, что станет ведущей нового шоу на ТНТ уже в следующем году. Она рассказала о своих планах стать новой Тайрой Бэнкс.
«Все смотрели телепроект America’s Next Top Model с Тайрой Бэнкс? А теперь мы сделаем это в России и со мной в качестве ведущей! Так что скоро познакомимся поближе через экран телевизоров», — написала модель.