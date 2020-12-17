Путин на пресс-конференции указал оппонентам на Западе реальное место России в мире

Президент России Владимир Путин провел 17 декабря ежегодную пресс-конференцию — на этот раз в невиданном ранее формате.

Отработанный за десятилетия порядок общения главы Российского государства с ветвями власти и ее конституционным источником — народом — в этом году серьезно трансформировался, и не только из-за коронавирусной инфекции. Если федеральное послание президента 15 января 2020 года было выполнено еще в стандартном режиме, то прямая линия была вообще отменена, а пресс-конференция с «четвертой властью», прошедшая в смешанном режиме в обычный предновогодний срок, оказалась лишена былого журналистского ажиотажа. Но не смыслового содержания, которое на этот раз более чем заслуживает внимания.

С учетом неофициальной части мероприятие длилось почти пять часов. За это время Путин ответил на несколько десятков вопросов разного калибра и целеполагания. А порой и сам брал инициативу в свои руки, озвучивая те моменты, которые считал необходимыми и важными разъяснить. Сейчас, по горячим следам, стоит остановиться лишь на том, что очевидно выделялось на общем фоне как нынешней, так и предшествующей риторики российского президента.

Прежде всего, это внешнеполитическая проблематика, поскольку внутрироссийская ситуация, судя по всему, серьезных опасений у Путина теперь не вызывает. Напомним, что весной некоторые горячие головы активно рассуждали чуть ли не о грядущем в России государственном перевороте. И даже в начале осени, уже после принятия всенародным голосованием поправок в Конституцию, особо ретивые «эксперты» утверждали, будто Кремль теряет рычаги управления страной.

Все это совершенно не соответствовало действительности. Но было явным и ярким индикатором существенного недовольства ряда околовластных группировок тем, как идет раздел новых сфер российского влияния и передел старых. Не говоря уже про иностранных акторов, так или иначе, еще с 1990-х годов или даже раньше, данные группировки окормляющих. Очевидно, к нынешней пресс-конференции эти внутренние конфликты удалось урегулировать, а властную вертикаль в целом — консолидировать.

Приведенные Путиным цифры по социально-экономическим вопросам явно свидетельствуют об этом. Ни на федеральном, ни на региональном уровнях обрушить ситуацию в России не удалось. Коронавирусная обстановка в стране, хоть и остается сложной, говорит о том, что ситуацию удалось удержать под контролем. А российские вакцины, появившиеся одними из первых в мире, гарантируют выправление этой ситуации уже в скором будущем.

Конечно, какие-то моменты внутренней фронды, и достаточно весомые, остаются: свидетельством тому — выступления Андрея Колесникова из «Коммерсанта» и «молодого журналиста» Сергея Шнурова. Но от внутренних проблем все-таки вновь удалось переориентироваться на внешние, хотя и тех, и других, как признал сегодня президент, — «целое море».

Обращает на себя внимание тот факт, что российский президент начал использовать в отношении тех, кого он ранее называл «нашими партнерами», термин «наши оппоненты». «Партнеры» для него тоже остались, но теперь в эту категорию попадают далеко не все вследствие полной утраты доверия.

Это нагляднее всего проявилось в эпизоде с представителем «Би-Би-Си» Стивеном Розенбергом, который поставил под сомнение политику России, выложив стандартный набор обвинений в адрес нашей страны: от «аннексии Крыма» до «отравления» пациента берлинской клиники.

«Вы что, всегда во всем белые и пушистые?» — саркастически поинтересовалась эта британская «акула пера», но мгновенно получила «прямой в челюсть»: «По сравнению с вами — да!»

Затем последовала серия вопросов-ударов «на добивание».

«Вы меня спрашиваете? — выбросил на ринг белое полотенце мистер Розенберг. — Я журналист, я только задаю вопросы…»

После чего подозрительно быстро покинул пресс-конференцию. Видимо, осознав, что наделал: дал президенту России повод обозначить реальное соотношение сил на нынешней мировой арене и справедливое место нашей страны на ней. А также озвучить призыв Кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!» Обращенный, если помните, к мышам…

Антиподом британца выступил исландский журналист Хаукур Хаукссон («Сокол Соколов», как перевел он свои имя и фамилию на русский язык), заявивший, что Россия все делает правильно. Поэтому против нее и против ее президента ведется настоящая война, но в этой войне многие люди на Западе сочувствуют России и поддерживают ее.

Глава государства поблагодарил автора этой реплики, добавив, что ему придется отвечать за свои слова перед другими западными коллегами. А в ответ на слова Хаукссона о необходимости распространить практику таких пресс-конференций на лидеров других мировых держав — инициативу поддержал, заметив, что сначала хорошо бы реализовать давно предложенную им самим идею встречи «Большой пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето: России, США, КНР, Великобритании и Франции.

После завершения официальной части пресс-конференции российский президент еще раз обозначил эти моменты, призвав не принимать всерьез любые заявления о необходимости разговаривать с Россией только с позиции силы — потому что больше нет в современном мире такой силы, чтобы давить на русских. И неизвестно, когда она может появиться, а пытаться оказывать давление на Москву при помощи спецслужб и медиа-фейков — принципиально контрпродуктивная позиция.

И почему-то сложилось впечатление, что это далеко не просто слова. Так что и «партнерам», и «оппонентам» стоит задуматься над своей дальнейшей политикой по отношению к России. Со всеми вытекающими.