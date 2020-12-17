Бигли — сравнительно небольшие и очень подвижные собаки, которые благодаря своему веселому и добродушному нраву пользуются огромным успехом не только у охотников, но и у городских жителей, далеких от многочасового выслеживания дичи. Эти псы энергичны, всегда готовы порезвиться и поиграть и отлично ладят с детьми, они напрочь лишены агрессии и при соблюдении определенных условий могут стать отличными компаньонами для людей с активной жизненной позицией.

В последнее время эти пятнистые ребята завоевали невероятную популярность среди любителей собак. Из-за компактных размеров и гладкой шерсти, не требующей особого ухода, их чаще заводят в квартире, нежели в загородных домах. К сожалению, многие начинающие собаководы совершают большую ошибку, делая выбор в пользу данной породы, руководствуясь лишь привлекательным внешним видом и поддавшись очарованию их выразительных глаз, лопоухих ушей и чрезмерной общительности, при этом не потрудившись разузнать как следует об особенностях характера и трудностях, возникающих из-за непонимания темперамента и следующего за этим неправильного содержания бигля.

Некоторые опытные владельцы собак придерживаются той точки зрения, что эта маленькая гончая и вовсе не предназначена для проживания в условиях стесненного пространства. Будем разбираться, так ли это на самом деле, узнаем больше о характере бигля, обсудим плюсы и минусы породы и выясним, какие условия необходимо создать для щенка и взрослой собаки, чтобы общение с питомцем доставляло только положительные эмоции, а не сожаление о разгромленной квартире и съеденной обуви.

История происхождения

Традиционно, прежде чем перейти непосредственно к обсуждению характеристик той или иной породы, мы поговорим об истории ее возникновения и далеких предках, которые стали прародителями современных псов и оставили свой отпечаток на их характере и темпераменте, ведь узнав об изначальном предназначении собаки, можно понять многое об истинных причинах поведения своего любимца.

Прежде всего, бигль — это первоклассный охотник, который был выведен в Англии в качестве мелкой подружейной собаки. Однако своими корнями история происхождения этих компактных гончих восходит аж к Древней Греции.

Еще древнегреческий писатель, историк, полководец и политический деятель Ксенофонт писал о небольших собаках, обладавших превосходными охотничьими качествами. Обладатели острого нюха при преследовании добычи были способны развивать достаточно высокую скорость, за что быстро полюбились охотникам периода расцвета древней цивилизации, а затем и римлянам, которые занимались разведением коротколапых гончих, отлично бравших след и выслеживающих дичь. Позднее легионеры завезли своих питомцев на британские земли, где те «перемешались» с коренными обитателями тех мест. В результате многочисленных скрещиваний появилось сразу несколько новых пород, среди которых харьеры, фоксхаунды, оттерхаунды и, конечно же, бигли.

Однако это только одна из версий. Если верить другой, то в Англию биглей, являвшихся потомками европейских и кельтских гончих, привезли племена норманнов в XI веке. Согласно третьей, вдохновитель и организатор нормандского завоевания Англии и король страны с 1066 года привез на ее территорию своих крупных и выносливых псов породы тальботхаунд (к сожалению, ныне не сохранившихся), которых вязали с куда более изящными грейхаундами. Плодом этой «любви» и стали предки нынешних биглей.

Порода настолько понравилась англичанам, что поговаривают, будто эти собаки были фаворитами рыцарей Круглого стола и даже сопровождали своих хозяев в их походах.

Порода очень полюбилась подданным короля Эдуарда II, правившего в период с 1307 по 1327 год. В ту эпоху бигли были маленькими, практическими карманными собачками, получившими название «перчаточных». Их вес не превышал 7-8 кг, а рост составлял 20 с небольшим сантиметров. Их брали с собой на охоту, усадив в специальные корзины по бокам лошади. В таких плетеных или тканевых тюках могло помещаться до 20 собак!

Миниатюрные размеры ни в коем случае не делали биглей декоративными, напротив, животные принимали самое активное участие в охоте, преследуя добычу там, где более крупные сородичи становились неповоротливыми из-за своих габаритов.

Первое упоминание о породе с ее современным названием в литературе встречается в произведении «Худородный эсквайр», изданном во второй половине XV века. А к началу XVI века у знатных особ считалось хорошим тоном иметь в своих охотничьих угодьях гончих разных размеров — более крупные предназначались для погони за оленями и другой крупной дичью, мелкие — за зайцем и другими животными подобного размера.

Бигли полюбились англичанам еще и за то, что выбираться в леса и поля с ними можно было как на лошади, так и пешком, поскольку не все могли позволить себе содержать конюшню, а охота оставалась излюбленным видом досуга у дам и господ.

Тем временем, пока бигли носились за зайцами и кроликами в угоду своим инстинктам и желаниям хозяев, заводчики не останавливались на достигнутом и продолжали вести серьезную селекционную работу. Так, для улучшения беговых качеств породы ее представителей стали скрещивать с уиппетами, и такой «микс» привел к ожидаемым результатам — бигли стали быстрее и проворнее своих «конкурентов» — южных гончих.

Все шло своим чередом, и наши герои довольно долго оставались на пике популярности у английских лордов, но беда пришла откуда не ждали. В один момент в моду вошла охота на лис, и пальма первенства перешла норным породам собак — таксам и различным разновидностям терьеров. Спрос на биглей сильно упал, но поголовье удалось сохранить и преумножить благодаря стараниям энтузиастов.

Любопытный факт: мы знаем биглей как собак с короткой шерстью, однако в середине XIX века существовала и длинношерстная разновидность, выведенная селекционером Томасом Джонсоном, который делал упор именно на экстерьер, а не на рабочие качества. А вот его коллега по ремеслу Филип Ханивуд ратовал за улучшение охотничьих качеств своих любимцев. Выведенные им собаки имели белый окрас и отличались более крупными размерами — их рост в холке достигал 25 см. Считается, что именно его питомцы стали прародителями современных биглей.

В конце XIX века первые представители породы попадают в Новый Свет, где тут же становятся невероятно популярны, особенно в лесистых районах Северной Америки, за свой звонкий лай, выносливость, выдающееся обоняние и способность виртуозно идти по заячьему следу.

В России о биглях узнали даже раньше, чем в Америке. В 1740 году Иван Щербатов, служивший английским послом, привез на родину сразу шесть десятков пар этих собак. Однако по-настоящему заинтересовались ими только в 70-х годах XX века. Первые щенки появились от сук и кобелей, привезенных из Великобритании и Чехии. Сейчас это одна из самых популярных пород собак в нашей стране, а ее представители используются в качестве компаньонов даже чаще, чем ради охоты, а особо сообразительные успешно служат в полиции благодаря своему развитому нюху.

Первый стандарт породы был утвержден Клубом биглей в 1895 году. В ту пору признавали две разновидности этих животных: средние, чей рост не превышал 33 см, и крупные, достигавшие 40 см. Официальный стандарт, действующий и сейчас, был принят в 1957 году.

Это интересно! Бигля пытались скрещивать с мопсом. Стараниями Волса Хевенса в 90-е годы прошлого столетия на свет появились пагли. Заводчик даже официально зарегистрировал их в Американском сообществе гибридных пород собак, однако позже этот же клуб заблокировал его деятельность из-за многочисленных нарушений, выявленных в ходе проверок. В итоге в 2008 году питомник Хевенса был закрыт Гуманным обществом штата Висконсин по причине того, что владелец недостаточно хорошо осуществлял уход за животными. Пагль не признан ни одной крупной кинологической ассоциацией, хотя нельзя не отметить, что внешний вид представителей непризнанной породы получился интересным и напоминает мастифа в миниатюре.

Но нас все же интересуют, скажем так, эталонные, классические бигли, поэтому остановимся подробнее на стандарте и характеристике породы.

Как выглядит бигль

Биглей относят к средним породам собак. Эти обаятельные животные имеют коренастое телосложение с хорошо выраженной эластичной мускулатурой и развитой грудной клеткой. Живот не должен провисать. Кобель бигля весит от 8 до 13 кг, сука — от 7 до 11 кг. Рост «мальчиков» колеблется от 35 до 45 см, девочек — от 33 до 40 см. Речь идет о высоте в холке.

Шея сильная, не слишком длинная, но и не короткая, что позволяет лучше видеть добычу, с небольшим изгибом. Холка явно выражена.

У биглей достаточно крупная и мощная голова, которая должна быть пропорциональна размерам туловища. У сук более изящная, нежели у кобелей. Кожа на голове не морщинит и не образует складок. Переход от широкого лба к морде хорошо различим.

Морда наполненная, незаостренная. Челюсти сильные, с выраженными брылями. Прикус ножницеобразный. Нос черного цвета, крупный. У светлых особей допускается более слабая пигментация.

Глаза выразительные, довольно большие, широко расставлены, имеют цвет от орехового до коричневого.

Уши длинные, широкие, закругленные на концах. На ощупь тонкие и мягкие. Плотно прилегают к голове.

Хвост достаточно толстый, средней длины, высоко посаженный. Никогда не закручивается на спину, даже в моменты, когда собака сильно возбуждена.

Густая, короткая и плотная шерсть лишена подшерстка, зато природа наградила шкуру бигля грязе- и водоотталкивающими свойствами. Во время забегов по лесам, кустам и полям к ней не цепляются колючки и трава, что очень облегчает каждодневный уход за собакой.

Классический окрас, обладателями которого является большинство биглей, — трехцветный, сочетающий в себе черный, белый и рыжий цвета. Встречаются и двухцветные особи, когда на основном белом фоне имеются пятна рыжего цвета разной степени яркости (от почти коричневого до лимонного). Если собака является носителем ослабленного гена яркости цветов, то черный может перерождаться в серо-голубой, а рыжий — в светло-коричневый.

Большая редкость — полностью белые бигли. У таких экземпляров крап, присущий другим расцветкам, считается браком. Кончик хвоста всегда белого цвета, вне зависимости от основного окраса.

Вероятно, вы слышали о так называемых мини-биглях, которые куда более миниатюрны, чем классические представители породы. Профессиональные бридеры предупреждают, что никаких карликовых разновидностей в реальности не существует, как бы ни пытались недобросовестные заводчики убедить своих покупателей в обратном.

Если животное по росту и весу не дотягивает до общепризнанного кинологическими федерациями стандарта, то это является племенным браком и существенным недостатком, а вовсе не достоинством и тем более не признаком «элитарности». Такие собаки не могут принимать участие в выставках и должны быть исключены из разведения, несмотря на то, что нечистые на руку владельцы пытаются продать щенков от таких родителей по более высокой стоимости, выдавая брак за эксклюзив. Кроме того, маленькие размеры мамы и папы не гарантируют того, что их потомство унаследует «карликовость». По прошествии нескольких месяцев вы легко можете получить особь вполне себе стандартного роста или, что куда хуже, стать обладателем больного животного.

Еще одна уловка, которой пользуются нечестные заводчики, — подмена щенков бигля на эстонскую гончую, а также скрещивание этих двух пород. Эти собаки действительно похожи, особенно в раннем детстве, и неискушенным собаководам бывает сложно их отличить, поэтому перед покупкой советуем ознакомиться с основными отличиями между породами.

Кстати, эстонская гончая до сих пор не признана Международной кинологической организацией, в отличие от бигля. Первые имеют куда более внушительные габариты, и будущий владелец в случае подмены будет не слишком приятно удивлен, получив вместо пса весом 15 кг вполне себе крупную собаку, в которой есть все 25 кг. Помимо того, несмотря на некоторую схожесть, эти породы имеют все же разный экстерьер и характер, поэтому будьте бдительны и не покупайте щенка в непроверенных местах.

Характер бигля

Каждый, кто решил взять домой щенка этой породы, должен понимать, что бигль — это сгусток концентрированной энергии, которая будет беспрестанно искать выход. Будьте готовы к тому, что от неуемной активности, любопытства и жизнелюбия четвероногого новосела практически неминуемо пострадает ваше жилище. Несмотря на достаточно компактные размеры, в попытках разнообразить свой досуг эти животные способны на разрушения воистину космического масштаба. Владельцы рассказывают о разодранных до бетона обоях, разрытом и разгрызенном напольном покрытии, изуродованной мебели. Эти хитрецы умудряются добыть хозяйскую обувь даже из хорошо закрытых шкафов и коробок и расправиться с ней в считаные минуты. Автор этой статьи лично знакома с невероятно обаятельной и привлекательной девочкой-биглем, которая в отсутствие владельца допрыгнула до рукояток кухонной плиты и в буквальном смысле съела их. Список шалостей этих лопоухих хулиганов можно продолжать до бесконечности, их фантазия в том, что касается порчи имущества, кажется безграничной. Наверное, у каждого хозяина в коллекции найдется не одна и не две подобные истории.

Имейте в виду, что бигли совершенно не переносят одиночества. Если вы сутками пропадаете на работе, а выходные проводите в гостях, эта порода точно не для вас! Что будет ждать вас по возвращении домой — читайте выше. И приготовьтесь принимать претензии от рассерженных соседей, поскольку молчунами биглей точно не назовешь. Эти обладатели звонкого и громкого голоса почти наверняка будут лаять, а возможно, и подвывать все то время, пока не заняты разрушением жилища. В некоторой степени решить проблему помогают длительные прогулки, однако простого променада на поводке вашему питомцу будет недостаточно. Этому «энерджайзеру» жизненно необходимы активные игры на свежем воздухе и адекватная физическая нагрузка. Будьте готовы тратить на это не менее 3-4 часов в день. Бигль будет отличным компаньоном для долгих пробежек и велосипедных прогулок.

Заранее продумайте, где именно вы будете гулять. Обеспечить любимцу качественный и безопасный моцион — ваша прямая обязанность! Спускать собаку с поводка в городе небезопасно. Бигли от природы любопытны и наделены сильнейшим охотничьим инстинктом. Глазом не успеете моргнуть, как ушастый хулиган бросится в погоню за кошкой, рискуя потеряться и быть сбитым машиной. Эта порода идеальна для страстных любителей охоты, проживающих в частном доме. Но и здесь нужно быть начеку и убедиться в том, что в заборе нет дыр, через которые пес сможет убежать.

Если выслеживание лесных обитателей — это не про вас, будьте готовы потратить выходной на поездку за город ради здоровья и хорошего самочувствия любимца.

Испокон веков бигли сопровождали человека, поэтому любовь к людям у них в крови. Эти собаки обожают детей, они готовы часами возиться с малышней и становятся активными участниками их игр. Эти излучающие оптимизм псы комфортнее всего чувствуют себя в большой компании, а вот охранные качества и доминирование им чужды.

Дружелюбие биглей распространяется в том числе и на сородичей. Как правило, они прекрасно ладят с другими собаками, а вот с кошками и прочими мелкими домашними животными могут возникнуть проблемы из-за бурного темперамента и развитого охотничьего инстинкта. Тем не менее подружить бигля и кошку возможно, особенно если щенок появляется в доме вторым. Хомячков, морских свинок и кроликов лучше держать отдельно от прирожденных охотников, дабы не подвергать риску жизнь грызунов, которых пес будет воспринимать исключительно как добычу.

Бигли — очень умные собаки, но сколь высок их интеллект, столь же велико и упрямство. Собаки этой породы своенравны и склонны воспринимать только ту информацию, которую посчитают нужной, игнорируя соображения хозяина на сей счет. Не ждите от этих очаровашек идеального послушания. Помните, что гончая не овчарка и природой в нее заложены совершенно иные качества, нежели в служебных псов. Однако это вовсе не означает, что их не нужно дрессировать. Напротив, к воспитанию упрямцев нужно приложить максимум усилий и времени, а начинать процесс необходимо в самом юном возрасте — с первого дня пребывания щенка в доме. Бигль должен четко осознавать иерархию членов семьи и понимать, кто в доме хозяин, иначе проблем не избежать. Вы должны быть настойчивы и уверены в своей правоте, только так удастся завоевать доверие собаки и стать для нее авторитетом. При этом физические наказания исключены!

Благодаря своей умильной внешности и выразительному взгляду эти хитрецы буквально вьют веревки из своих владельцев, благодаря чему им удается раз за разом ловко уходить от ответственности за свои шалости. Не поддавайтесь на уловки, как бы странно это ни звучало, когда речь идет о собаке. Помните, что невоспитанный пес становится опасным в первую очередь для самого себя. Разгрызенные провода, проглоченная детская игрушка или очередная подобранная с земли гадость могут стать причиной серьезной болезни или даже гибели животного!

Из-за своего своенравного характера бигли считаются не лучшим выбором для начинающего собаковода, однако если вы не боитесь трудностей и готовы вкладывать в собаку силы, время и деньги, то помочь обуздать упрямца поможет хороший профессиональный кинолог.

Уход и содержание

Если не считать потребности в длительных прогулках, можно сказать, что бигль — это достаточно неприхотливая собака. Короткая плотная шерсть не требует тщательного вычесывания — она не сваливается в колтуны, к ней не липнут колючки, а помыть грязнулю после прогулки не составит особого труда.

Как правило, представители этой породы линяют дважды в год — весной и осенью. В этот период проблему выпадающих волосков поможет решить более регулярный груминг при помощи специальной расчески-фурминатора. В остальное время достаточно раз в неделю проходиться по шкуре щеткой или специальной рукавицей.

Специальной одежды для выгула биглю не требуется, но при желании можно приобрести теплую попону на случай сильных морозов. А вот какой «аксессуар» точно потребуется для прогулок, так это намордник, который не позволит псу подбирать что попало с земли, рискуя оказаться на внеочередном приеме у ветеринара. Не лишним будет приобрести медальон-адресник с выгравированным на нем номером телефона владельца. Жетон поможет вам быстрее воссоединиться с любимцем, если тот вдруг сорвется с поводка, убежит и потеряется.

Глаза и уши бигля необходимо регулярно осматривать на предмет выделений и сразу же обращаться к ветеринару, если их характер вызывает у вас подозрения. Старайтесь, чтобы во время водных процедур в ушные раковины не попадала вода.

В целом биглей отличают достаточно крепкое здоровье и хороший иммунитет. Если регулярно посещать ветеринара, делать необходимые прививки и в сезон проводить обработку от клещей, ваш четвероногий друг будет радовать вас 13, а то и 15 лет.

Огромную роль для долгой и счастливой жизни собаки играет правильное питание. Представители этой породы склонны к обжорству и ожирению. Они готовы часами выпрашивать что-нибудь вкусненькое с хозяйского стола или из холодильника, и далеко не все могут противостоять их выразительному взгляду. Дополнительные лакомства и недостаток физической активности неизбежно ведут к набору лишнего веса и последующим проблемам с суставами и сердцем. Если очень хочется побаловать любимца, отдавайте предпочтение специальным собачьим «вкусняшкам», которые продаются в зоомагазине, и строго дозируйте количество.

Рацион бигля должен быть идеально сбалансирован. Самостоятельно просчитать количество пищи и необходимых витаминов — весьма сложная задача, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют использовать для питания качественные промышленные корма супер-премиум-класса. В них содержится все необходимое животному в правильной дозировке, а суточная норма указана на упаковке.

Если же вы ярый сторонник «натуралки», то в меню вашего любимца обязательно должны входить следующие продукты:

— мясо (говядина, индейка, курица)

— творог

— крупы (рис, гречка)

— субпродукты

— овощи как источник неперевариваемой клетчатки (морковь, кабачок, тыква)

— сырые яйца

— морская капуста в качестве ценной биологической добавки

— растительное масло для блестящей шерсти.

Здоровое и довольное животное видно сразу. Вы сами поймете, какие продукты хорошо подходят вашему питомцу, а от каких лучше воздержаться.

Напоминаем, что не только биглям, но абсолютно всем собакам запрещено употреблять в пищу трубчатые кости, свинину в любом виде, молоко, бобовые, грибы.

Сколько стоит бигль

Прежде всего стоит сказать, что приобретать щенка желательно у проверенного заводчика с хорошей репутацией. Только так вы можете быть уверены, что покупаете породистое животное с крепким здоровьем и устойчивой психикой, а не плод случайной любви с сомнительными породными качествами и возможным набором генетических и прочих болезней.

Цены на «биглят» начинаются от 10-12 тысяч рублей, если мы говорим о питомце так называемого пэт-класса. Если же вы нацелены на дальнейшую выставочную карьеру, то, само собой, стоимость будет значительно выше и может достигать 60-70 т. р.

Как правило, заводчики присваивают щенкам имена, начинающиеся на определенную букву, закрепленную за конкретным пометом. Оно будет указано в метрике, а затем и в родословной. Однако вы можете дать малышу свою кличку, которая кажется наиболее подходящей именно вам.

Мальчиков-биглей часто называют Джек, Лаки, Тоша, Брюс, Рекс, Дик, Рич, Бакс, Барт, Кай, Немо.

Девочкам подойдут Джесси, Белла, Веста, Герда, Мегги, Молли, Марта, Фиби.

Не торопитесь подобрать имя до того, как познакомитесь с будущим питомцем лично. Часто бывает так, что достаточно взглянуть на собаку, чтобы понять, как ее будут звать.

Плюсы и минусы породы

Итак, подытоживая все вышесказанное, следует перечислить основные плюсы и минусы биглей.

Среди сильных сторон этих собак можно выделить следующие:

— дружелюбие

— любовь к детям

— отсутствие агрессии

— общительность

— простота в уходе

— крепкое здоровье

Но имеют они и свои слабости:

— упрямство

— своенравие

— обжорство

— склонность к полноте

— необходимость длительного выгула с серьезной физической нагрузкой.

Со всей ответственностью подходите к выбору питомца, взвесив все «за» и «против» и оценив свои возможности, и тогда совместная жизнь с четвероногим другом будет в радость всей семье.