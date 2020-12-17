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Экономика

Эксперт оценил решение банков заменять пластиковые карты на цифровые

Эксперт оценил решение банков заменять пластиковые карты на цифровые

Цифровые карты не только позволят отказаться от использования пластика, но и могут обеспечить более надежную защиту денежных средств. Об этом в беседе с ФАН рассказал техноблогер, главный редактор портала BigGeek Николай Николаев.

Собеседник считает, что решение Сбербанка и ВТБ заменить до половины пластиковых карт на цифровые могло быть вызвано рядом причин.

«Можно предположить, что подобные нововведения связаны с дополнительными расходами банков на выпуск пластиковых карт, в то время как клиенты не платят за их изготовление», — сказал техноблогер.

Он также указал на широкую популярность бесконтактной технологии оплаты в нашей стране.

«Что касается статистики по Apple Pay, Россия занимает второе место в мире по применению», —отметил главный редактор портала.

По его словам, применение платежных сервисов отличает более высокая безопасность.

«Я не слышал, чтобы у кого-то мошенники действительно сняли деньги с пластиковой карты с помощью каких-либо сканеров или чего-то подобного. Однако я вполне допускаю, что такое возможно. Но в случае с оплатой цифровой картой, подключенной к платежной системе на вашем смартфоне, задача для злоумышленников усложняется намного больше. Хозяин гаджета сперва должен пройти авторизацию — с помощью отпечатка пальца или сканирования лица», — пояснил Николай Николаев.

В завершение он указал на два момента, требующих внимания: во-первых, на сегодняшний день еще не повсеместно распространены банкоматы, поддерживающие гаджеты с функцией NFC. Это может стать проблемой для пользователей в провинции при желании снять с карты наличные деньги. Кроме того, даже самая надежная система с авторизацией по отпечатку пальца окажется бесполезной, если владелец сам выдаст мошенникам, например, в телефонном разговоре, всю необходимую информацию.

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