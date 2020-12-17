В Сети появился новый секретный мультсериал для пап

Москва, 17 декабря. Онлайн-кинотеатр IVI совместно с группой компаний «Рики» запускает новый секретный сериал для пап «Бодо Бородо». Эксклюзивная премьера анимационного проекта состоится 17 декабря, а затем новые серии будут выходить еженедельно по четвергам. Это комедийный образовательный сериал, который с удовольствием будут смотреть и дети, и родители, и вместе смогут искать ответы на самые важные вопросы.

В проекте будет два тематически сезона. Первый из них — «Бодо Путешествия» — стартует в онлайн-кинотеатре 17 декабря, и в этот день выйдет сразу 8 серий. Начиная с 24 декабря каждый четверг будет выходить по одной серии.

Главный персонаж сериала, Бодо Бородо — горе-учитель, который не умеет даже читать и писать, и может перепутать Австралию с Северным полюсом. Но он будет путешествовать вместе с детьми и научится кое-чему и сам.

В сезоне «Бодо Путешествия» смешной бородач отправится вместе со своими учениками в разные уголки нашей планеты, чтобы узнать что-то о географии, истории, достопримечательностях, культуре. Всего в сезон «Бодо Путешествия» войдет 60 серий по четыре минуты каждая. Часть эпизодов «Бодо Путешествия», которые знакомят с достопримечательностями нашей страны, созданы при поддержке Русского географического общества.

Второй сезон «БОкварь» будет посвящен изучению русского языка. Свое обучение Бодо начинает с знакомства с буквами, учит детей складывать их в слова, показывает на простых детских примерах, как работают разные слова в речи.

«Если уж делать учителя, то самого необычного в мире, подумал я и стал начитывать нелепые утверждения на диктофон. Так появился учитель, который совершенно не знает никаких наук, но думает, что знает все и считает своим долгом всех учить. Под звуки ворчания героя, которого исправляют его ученики, я стал работать над дизайном персонажа. Нарисовал бородатого человечка с бородой в форме шляпки гриба, а потом спрятал все туловище, руки и ноги под бороду. Борода на босых ножках — самое то, чтобы называться лучшим учителем!» — рассказал о создании персонажа автор идеи и главный режиссер «Бодо Бородо» Владимир Сахновский.

Сериал «Бодо Бородо» станет частью обширного репертуара IVI, предназначенного для детского и семейного просмотра. В онлайн-кинотеатре легко найти и сделать выбор оптимального контента для аудитории разных возрастов, в том числе для самых маленьких зрителей. А отдельные детские аккаунты позволяют получать рекомендации в соответствии с возрастной группой.

«На IVI большая доля детского смотрения, и мы понимаем, как важен качественный образовательный контент для детей разных возрастов. Сериал «Бодо Бородо» — обучающий сериал для всей семьи. Мы верим, что наша многомиллионная аудитория полюбит проект и будет с нетерпением ждать все новые и новые серии», — говорит директор по лицензированию IVI Эльвира Дмитриевская.

«Мы поставили себе амбициозную цель — сделать детский образовательный сериал, который будет интересно смотреть родителям. Персонаж Владимира Сахновского оказался идеальным для этой цели — самоуверенный, хулиганистый и обаятельный бородач, который при всей своей ворчливости действительно любит своих учеников. Мы уверены, что Бодо Бородо будет особенно актуален сейчас в среде современных пап, которые начинают принимать такое же активное участие в родительстве, как и мамы. А теперь у них появился еще один повод провести время с ребенком — достаточно только включить наш новый сериал. Конечно же, в тайне от мам», — комментирует продюсер сериала «Бодо Бородо» Десислава Медкова.

Сериал построен на интерактивных формах обучения, которые уже нашли признание в профессиональной среде: в 2018 году «Бодо Бородо» стал обладателем Национальной анимационной премии «Икар» как лучший анимационный стартап года.

Количество сезонов Бодо бесконечно, потому что нет в мире такой области знания, в которой Бодо не сумел бы все перепутать. Выполняя образовательную и развлекательную функции, сериал «Бодо Бородо» поможет папам в системном обучении ребенка и станет самым необычным учебным пособием в мире.