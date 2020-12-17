Прилучный и Карпович устроили страстные танцы на публике

Москва, 17 декабря. Российский актер Павел Прилучный после расставания с Агатой Муцениеце нашел новую пассию — звезду сериала «Папины дочки» Мирославу Карпович. Пара не афиширует свои отношения и не дает комментарии по этому поводу. Однако недавно Прилучный и Карпович появились вместе на публике и устроили страстные танцы, не стесняясь никого вокруг.

Прилучного не раз видели вместе с 34-летней Мирославой. Недавно актера избили, и он попал в больницу, где также была замечена Карпович. Последнее время бывший муж Агаты Муцениеце не появляется на публике, но недавно он приехал в Воронеж, где сыграл в спектакле под названием «Косметика врага».

Поклонники пришли в восторг, увидев, как Прилучный стал танцевать медленный танец с Карпович. Актеры с чувством и нежностью кружились в танце. На Мирославе было черное платье со струящейся юбкой, а Павел был одет в джинсы, джемпер и оранжевую шапку.

Ранее Муцениеце рассказала об отношениях Прилучного с детьми после развода. Она отметила, что семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия лишь иногда видятся с отцом и даже иногда забывают с ним связаться.

Муцениеце и Прилучный расстались в начале года. Размолвка в звездной семье сопровождалась громким скандалом. Агата обвинила уже бывшего мужа в домашнем насилии и съехала от него вместе с детьми к матери. Сейчас дети проводят время не только с отцом, но и его новой избранницей Мирославой Карпович. Недавно актер вместе со своими детьми и новой пассией отдыхали в Крыму. Недавно Карпович заинтриговала поклонников фотографией в свадебном платье во время отдыха на Мальдивах.