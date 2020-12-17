В ГД рассказали, какие выплаты, помимо 5 тыс. руб., получат семьи с детьми в 2021 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие льготы и выплаты семьям с детьми анонсировал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции. Отметим, уже после окончания основной части мероприятия в кулуарах глава государства заявил, что в ближайшие дни, еще до Нового года, на каждого российского ребенка до семи лет будет выплачено по пять тысяч рублей — в том же порядке, как выплачивались единовременные пособия летом.

В комментарии корреспонденту ФАН Светлана Бессараб подчеркнула, что, помимо разовой выплаты в пять тысяч рублей, президент анонсировал дополнительные меры поддержки в 2021 году семей с детьми, которые будут носить не единовременный, а пролонгированный характер.

«Владимир Владимирович Путин еще добавил, что с 1 января 2021 года пособие на детей будет увеличено до полного прожиточного минимума [на ребенка в каждом регионе], если с получаемыми пособиями семья не смогла достичь критерия выше черты бедности. А это, напомню, как минимум один прожиточный минимум на каждого члена семьи», — отметила Бессараб.

Если даже после получения всех пособий семья все равно не дотягивает до регионального прожиточного минимума, то пособие на детей будет увеличено — будут платить полный прожиточный минимум на ребенка, установленный в данном субъекте, рассказала политик. Светлана Бессараб также упомянула, что продолжится предоставление и других мер поддержки: выплаты нуждающимся семьям из материнского капитала и т. д.

«Как отметил президент, для каждой категории семей с детьми предусмотрены свои меры поддержки, в том числе в зависимости от возраста ребенка и от количества детей в семье, — подчеркнула член профильного комитета ГД. — Напомню, в будущем году также вырастет материнский капитал, на второго ребенка он уже составит 639 тысяч рублей, то есть рост на 155 тысяч. И индексация будет проводиться ежегодно. А 483 тысячи — это материнский капитал при рождении первого ребенка».

Политик напомнила и о дополнительных выплатах многодетным семьям, которые в совокупности могут достигать миллиона рублей.

«А для многих регионов миллион рублей — это уже значительная сумма, которая может помочь многодетной семье приобрести собственное жилье. То есть сегодня все усилия властей сфокусированы на помощи самым нуждающимся, и в первую очередь это касается семей с детьми», — подчеркнула Светлана Бессараб.

Большая пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг, 17 декабря, она продолжалась более четырех часов. В ходе общения с журналистами и гражданами президент ответил на десятки вопросов, касающихся внутренней и внешней политики. Путин также ответил на несколько вопросов о своей личной жизни.