Барецкий заявил, что Дзюба записывал свои эротические видео именно для него

Скандальная запись с мастурбацией футболиста российской сборной Артема Дзюбы, о которой еще совсем недавно трубили все СМИ, была снята для Стаса Барецкого. Об этом в интервью ФАН заявил сам шоумен.

Ранее, 17 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину был задан вопрос о его отношении к поступку Дзюбы, снявшего эротическое видео с запечатленным на нем процессом самоудовлетворения. Глава государства с порицанием отнесся к публикации подобного рода занятий, однако подчеркнул, что интимная сфера остается личным делом каждого гражданина. Путин также добавил, что опубликованная видеозапись не должна сказаться на профессиональной карьере Дзюбы.

«Мало кому известно, что эти видео он записывал специально для меня, — поделился переживаниями шоумен. — Сколько раз я ему говорил: «Тема, хватит слать мне эту грязь!» — все без толку! Шлет и шлет! То в одной позе, то в другой, лежа, стоя, сидя — тьфу! Противно смотреть!»

Собеседник ФАН признался, что он не раз просил футболиста «остановиться» и «подумать башкой».

«Я же не баба, чтобы такое смотреть! Я мужик, блин! — горячится Барецкий. — Вот мне бы никогда даже не пришло бы в голову слать свой 40-сантиметровый половой орган кому-то на телефон!»

Он также прокомментировал многочисленные акции в поддержку Артема Дзюбы: некоторые звезды выложили посты в социальных сетях, в которых открыто признались в регулярной мастурбации, а Никита Джигурда даже снял собственное эротическое видео с процессом самоудовлетворения.

«Джигурда просто псих отмороженный, ему терять нечего! — заявил шоумен. — А еще по нему Кащенко (знаменитая психиатрическая клиника. – Прим. ФАН) плачет».

Однако на обвинениях в адрес Дзюбы собеседник ФАН не остановился: по его словам, в определенный момент вслед за своим капитаном «свои писюны» стала слать ему вся российская сборная по футболу.