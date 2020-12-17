Москва, 17 декабря. Супруга известного российского модельера Валентина Юдашкина Марина поделилась с подписчиками жаркими фото с Сейшельских островов и получила десятки восторженных комментариев. Свежий снимок женщина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Друзья сделали Марине щедрый подарок — путевку в теплые края — и теперь супруга модельера радует поклонников фото с отдыха. На одной из последних публикаций супруга Юдашкина запечатлена на берегу Индийского океана в леопардовой развевающейся тунике.
«На острове, в предвкушении бури!» — подписала снимок Марина.
Жена онкобольного Юдашкина в леопардовой тунике поразила фанатов снимком с Сейшел.
Подписчики 62-летней Юдашкиной порадовались за своего кумира и восхитились тем, как она выглядит.
«Марина, Вы прекрасны! Чудесного отдыха Вам!» — пожелала одна из подписчиц.
«Да, видно по небу… Очень интересно наблюдать за вашими заметками. Ждем с нетерпением новых», — отреагировала на публикацию Юдашкиной другая фанатка.
«Фантастически красивая женщина. Одна из самых красивых женщин в мировой истории», — с восхищением говорится в третьем комментарии.
Также в комментариях отметилась и модный эксперт Эвелина Хромченко, она не стала распылаться в дифирамбах но высоко оценила образ Юдашкиной и кратко написала:
«Огонь».
Дочь известного модельера Валентина Юдашкина, борющегося со страшным недугом — онкологическим заболеванием, ранее откровенно рассказала, почему приняла решение переехать жить в другую страну. Подробнее — по ссылке.