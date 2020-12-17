Многодетной семье погорельцев волгоградские чиновники предложили жилье без воды и света

Волгоград, 17 декабря. Крупный ночной пожар оставил без жилья семью с девятью детьми в городе Краснослободске Среднеахтубинского района. Местная администрация предложила временное жилье погорельцам, от которого они отказались.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пожар в частном домовладении на улице Герцена произошел 10 декабря около пяти часов утра. Огонь целиком объял жилой дом и деревянный сенник. Спасателям понадобилось более двух часов, чтобы потушить строения.

Конечно, в сухой сводке ведомства не отражено, в какой беде оказалась многодетная семья Хайбулаевых, проживавшая в доме. Лишь случайно заметив огонь, взрослые стали срочно будить спящих детей, младшему из которых всего шесть лет, и выводить их на улицу. Любое промедление могло бы привести к жертвам.

Среди людей их избежать удалось. А вот часть крупного рогатого скота сгорела в огне, хотя хозяин домовладения спешил выпустить бычков и коров из хозпостройки. А еще погибли домашние утки и гуси.

До сих пор точно неизвестно, из-за чего произошел пожар. Спасатели сказали, что огонь возник в сене. Возможно, по неосторожности. Так обычно говорят, когда кто-то кидает непотушенный окурок. Погорельцы уверены, что их кто-то поджег.

Возможно, история не получила широкую огласку в регионе, если бы волжанка Елена Хайбулаева не рассказала, как решили «помочь» местные власти погорельцам. Она пояснила, что пострадала от пожара семья ее супруга.

«Администрация сама приехала к нам, сама предложила помощь, тот же мусор вывезти. На получение квартиры (они давно стоят как многодетные) – что ускорят процесс, что найдут жилье временное. Они благополучно сделали интервью и все. Все затихло», – переживает Елена Хайбулаева.

По ее словам, погорельцам с детьми, большая часть из которых малолетние, в администрации города все-таки предлагали жилье. Но, как оказалось, там нет ни света, ни электричества. Погорельцам сказали, мол, сами все проведете. А они от такой помощи отказались, чем вызвали негодование чиновников и местных жителей, которым не довелось попасть в такую ситуацию.

«Я вообще не понимаю, почему людям выделяют квартиру в случае пожара. Они какую-то страховку дополнительную оплатили?» – пишет в соцсети «ВКонтакте» Екатерина Кель.

«Посмотрите вокруг, случилась беда, всем миром собрались, люди добрые чем смогли помогли, отремонтировали, живут дальше. А они требуют квартиру, ссылаясь на многодетность», – возмущается Татьяна Наумова.

Однако большинство пользователей пожелали семье быстрее пережить случившееся несчастье. Многие волгоградцы стараются всячески помочь.

«Столько привозят вещей, продуктов. Кто чем может помогает. Кто копеечкой, кто большой суммой. Не понимаю, почему люди так злятся, что написали про эту квартиру, мы ее не выпрашивали, она и так была положена, просто пообещали ускорить процесс», – недоумевает Елена Хайбулаева.

Она пояснила, снимать жилье – денег нет. Пожар и без того серьезно подорвал бюджет многодетной семьи. В итоге дети были отправлены по родственникам, а родители остались жить в двух уцелевших комнатах, оставшихся от бывшего дома.

«Будем восстанавливать дом. Просто хотелось бы временный, пригодный для жилья, а там ничего нет. А вкладывать деньги во временный дом нет смысла. Лучше же тогда отстраивать заново. Купили сейчас что нужно для строительства. Думали, в скором времени начать, строить-то есть кому. Просто вывезти мусор некому, обещали дать трактор — не дали», – рассказывает Елена.

Но именно сегодня администрация города Краснослободска выделила тяжелую технику, чтобы разобрать завалы и вывезти все сгоревшее на полигон твердых бытовых отходов. Причем работы ведутся за счет муниципалитета, сказали корреспонденту ФАН в администрации города Краснослободска.

«В период пожара я был там, на месте. Дети выбежали «в чем мать родила». Поэтому в течение нескольких часов их при помощи органов опеки обеспечили одеждой. После направили на проживание к старшим детям, потому что они живут самостоятельно. Самим хозяевам мы предложили рядом квартиру для временного проживания, так как у них осталось хозяйство в виде коров. То есть это дом без людей, который обеспечен печным отоплением, электроэнергией. Готовы были оплатить их проживание. Но когда электрики разрешили подключить свет в уцелевшей пристройке, хозяева приняли решение остаться», – свою версию событий изложил ФАН глава администрации города Краснослободска Владимир Сурков.

В то же время он отказался дать комментарий по поводу предложенного временного жилья без света и воды. А еще неизвестно, останется ли семья стоять в очереди на улучшение жилплощади.

«Семья стоит на очереди, как многодетная, потому что у них дом по площади не соответствовал. Какой они сейчас будут строить, документы мы еще не видели», — сказал Сурков.

Но заверил, что администрация поможет с документами, чтобы максимально быстро оформить новое строение.