Карнаухов назвал приглашение Навального к Байдену свидетельством госизмены

Стали известны подробности инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Она должна состояться 20 января, президент принесет присягу на улице, а количество приглашений и аккредитаций журналистов будет серьезно сокращено.

Точный состав иностранных гостей церемонии пока неизвестен, но, по некоторым данным, в Вашингтон пригласили Алексея Навального и белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремлевская прачка».

Команда Навального во время предвыборной кампании Байдена высказывала ему симпатию и поддержку, оппозиционер поздравил его с победой, когда результаты голосования еще не признали официально, выразив надежду на новый уровень сотрудничества США и России.

Даже если приглашение Алексея Навального в Вашингтон подтвердится и он туда поедет, воспринимать это как серьезный сигнал для российской политической системы не стоит, уверен общественный деятель Сергей Карнаухов.

«Надо понимать, что никакие сигналы подобного рода серьезными быть не могут. Серьезность политического процесса сегодня определяется не автором подачи сигнала, а тем, кто воспринимает, если мы не прекратим воспринимать провокации в качестве серьезных политических поводов и тем для внутриполитического анализа, над нами не прекратят издеваться. Яркий пример — Белоруссия, которая сумела перебороть себя и не обращает внимание на движение Тихановской… Поэтому, начиная с Гуайдо, Тихановской и заканчивая Навальным, какие бы внешние политические акции с ними ни проводились, нам нужно научиться не замечать эти события, и тогда их ценность будет нулевая», — сказал он корреспонденту ФАН.

Сам Навальный от участия в церемонии получит только памятную фотографию и не больше — ему также не стоит воспринимать приглашение как признание своих заслуг — на инаугурацию президента США приглашают многих, включая представителей криминальных кругов, заметил Карнаухов. Но чем больше он участвует в подобных акциях, тем больше доказательств его вины.

«Навальному не стоит воспринимать это как авторизацию среди политических лидеров. Это означает, что Навальный подчеркивает лишний раз свои внешние контакты, которые лишь усугубляют его виновность в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена». — Прим. ред.). Чем больше он участвует в подобных мероприятиях, тем больше вопросов к нему», — добавил эксперт.

Еще во время предвыборной кампании Джо Байден, комментируя события вокруг происшествия с Навальным, призывал Россию начать расследование, а команда Навального активно контактировала с представителями Демпартии США. В частности, Владимир Милов записывал интервью с Майклом Карпентером — бывшим советником Байдена, руководителем Джеймстаунского фонда (The Jamestown foundation) и старшим научным сотрудником Атлантического совета (Atlantic Council) — обе организации признаны в России нежелательными.