Стас Костюшкин отреагировал на слухи об изменах жене с Натальей Орейро

Москва, 17 декабря. Известный российский певец и поэт, бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин признался, что деньги помешали ему построить отношения с уругвайской актрисой и певицей Натальей Орейро — звездой сериала «Дикий ангел». Завесу личной жизни исполнитель приоткрыл в ироничном посте в своем Instagram-аккаунте.

В СМИ начали появляться сообщения о том, что Стас Костюшкин якобы ушел от жены к Наталье Орейро. Доказательством этому стали совместные фотографии знаменитостей. Музыкант терпеть подобные слухи не стал и расставил все точки над «и». Стас Костюшкин назвал причину, почему не сложился «роман» с Натальей Орейро.

«Товарищи, категорически заявляю, у меня сейчас на ОрейрУ нет денег», — с сарказмом отреагировал Стас Костюшкин.

Подписчики певца оценили его юмор и оставили десятки комментариев под постом.

«Женили хахаха! Держись, Стас!» — поддержал Костюшкин один из его фанатов. «На Орейру нет денег, ну, насмешил, у вас жена лучше Орейру», — написал еще один подписчик. «Ой, ну вы смешной Станислав, Юлечка в тысячу раз прекраснее», — отметил третий.

Стас Костюшкин ранее показал своим подписчикам необычную фотографию, на которой он запечатлен с «братом-близнецом». Снимок с «двойником», которым оказался артист Юрий Аскаров, Костюшкин сделал на съемках одной из новогодних программ.