Клинцевич раскрыл схему взращивания из Тихановской «лидера оппозиции» в Белоруссии

Известный российский политик и военный эксперт, экс-сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина об иностранном вмешательстве в Белоруссии. В ходе пресс-конференции Путин, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что белорусский народ должен сам решать свои внутренние дела, без вмешательства извне.

«Я согласен [с президентом Белоруссии Александром Лукашенко], что нужно все делать в спокойном режиме. Он уже инициировал изменения в Конституцию Белоруссии. Хотелось бы добиться одного: отсутствия вмешательства извне. А оно есть — это информационная и финансовая поддержка из-за границы. А [из изменений, инициированных] из-за границы, никогда ничего хорошего не получается. Все, что вброшено извне, никогда не помогает, а наоборот — работает, как граната», — подчеркнул Владимир Путин.

Позицию президента в отношении Белоруссии поддержал уроженец этой республики — российский политик Франц Клинцевич. В комментарии ФАН Клинцевич отметил, что Запад уже не стесняется планов сделать из экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской карманного лидера местной оппозиции.

«Они вмешиваются до такой степени, что уже не стесняются откровенно говорить, что именно нужно делать для свержения законной власти в Белоруссии, — отмечает экс-сенатор. — Вплоть до того, что протестующих подробно инструктируют, как половчее нападать на представителей правоохранительных органов. Помогают деньгами, формируют негативную повестку. Говорят: не беспокойтесь, даже если вас арестуют, и деньги, и политический багаж мы вам обеспечим».

То, что происходит в Белоруссии, — это классическая подрывная работа западных спецслужб, которые ловко играют на объективных проблемах, существующих в стране, выбранной в качестве очередной жертвы, говорит собеседник ФАН.

«Провокаторы зажигают фитиль и пытаются поджечь страну, выбранную жертвой, в данной случае это Белоруссия», — говорит он.

Аналогичные действия Запада мы видим в отношении Молдавии, Армении, Азербайджана, предупреждает политик.

«В Белоруссии же мы видим назначенную оппозицию, от лица которой некая дама [Светлана Тихановская] разъезжает по Европе, встречается с представителями руководства США, получает гарантии и немалые деньги, которые выделяются западными спецслужбами через аффилированные структуры. А потом все это подхватывается западными СМИ — и чем громче, тем лучше. Это классическая схема», — говорит Клинцевич.

Именно от этого предостерегает Владимир Путин, указывает собеседник ФАН.

«Наш президент в очень мягкой форме, но вполне конкретно предупредил, что мы с таким вмешательством в дела братского белорусского народа согласиться не можем и что эту практику надо прекращать», — подчеркнул Франц Клинцевич.

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на десятки вопросов, касающихся актуальных тем внутренней и внешней политики.