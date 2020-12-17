Экономист Колганов дал оценку советам Всемирного банка для России

Всемирный банк отстаивает интересы крупнейших держав и рассматривает Россию лишь как объект мировой экономики. Об этом в беседе с ФАН рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

Собеседник пояснил причины недавнего совета от Всемирного банка для России об отказе от импортозамещения ради ускорения экономики. Среди предлагаемых мер были перечислены реформы в области торговой политики, усиление сферы услуг в экономике, содействие притоку прямых иностранных инвестиций.

«Это типичные для Всемирного банка рекомендации. В экономике нет альтруистов. Всемирный банк не благотворительное общество. Он представляет интересы в первую очередь крупнейших мировых держав и их транснациональных корпораций. Такие предложения эффективны для включения России в орбиту их экономического влияния», — сказал ведущий научный сотрудник МГУ.

Он отметил, что для России эти меры носят довольно противоречивый характер. С одной стороны — нашему государству нужно совершенствовать свое торговое законодательство и привлекать иностранные инвестиции. Но с другой — не нужно рассматривать это в качестве главного направления развития нашей экономики.

«До введения санкций у нас был достаточно большой поток финансовых вливаний из-за рубежа. Тем не менее это не особо сильно влияло на прогресс нашей экономики. Это связано с тем, что деньги приходили в основном в сырьевой сектор, торговлю», — пояснил эксперт.

Экономист заострил внимание на другом вопросе.

«Что касается сферы услуг — здесь приоритетными направлениями должны стать те, которые действительно способствуют прогрессу российской экономики. В первую очередь это вложения в человеческий потенциал, образование, научные исследования, опытно-конструкторские разработки и здравоохранение», — подытожил Колганов.

Он добавил, что России в первую очередь нужно руководствоваться своими национальными интересами и с пониманием относиться к советам организаций вроде Всемирного банка.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ рассказал, что контроль цен на продукты питания в РФ — это не повод для волнения на мировых рынках.