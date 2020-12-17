Ирина Горбачева рассказала, как едва не сгорела на балконе в день рождения

Москва, 17 декабря. Актриса театра и кино Ирина Горбачева откровенно рассказала, как едва не сгорела на балконе в один из важных дней своей жизни. Об этом пишет издание «7Дней.ру».

Интересная во всех смыслах история произошла в артисткой в день ее рождения. По словам самой же Горбачевой, она очень тщательно готовилась к празднику.

«У меня была в руках лампадка, которой я очень гордилась, в виде дерева. Я залила не то масло, лампадка загорелась у меня в руках, я решила встряхнуть, чтобы потушить масло, капли попали на пол. А на балконе были деревянные перекрытия, пакеты», — вспоминает Ирина Горбачева.

Она добавила, что в тот момент загорелось все. Актриса начала тушить пламя и руками, и ногами, в итоге, получила ожоги.

«Вывод: спички детям не игрушка!» — предупредила знаменитость.

Недавно Ирина Горбачева показала фанатам серию фотографий в дерзком образе. Поклонники пришли в восторг от женственности артистки. На фотографиях актриса запечатлена в широких джинсах, темном пиджаке и прозрачном бюстгальтере светлого цвета.