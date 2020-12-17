Волгоградский «Ротор» второй победой в РПЛ подарил надежду болельщикам

Волгоград, 17 декабря. Заключительный матч в этом году в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принес волгоградским футболистам еще одну долгожданную победу. На домашнем поле «Ротор» одолел тульский «Арсенал» со счетом 1:0. После этого не только команда воспрянула духом, но и болельщики.

Единственный гол за несколько минут до окончания матча с пенальти забил иностранный игрок «Ротора» – бразилец Джовино Фламарион. Это вторая подряд победа клуба в нынешнем сезоне. Зато бывшие аутсайдеры в турнирной таблице поднялись с 16-го места сразу на 13-е.

«Тяжелая игра была. После тридцатой минуты «Арсенал» перестроился, мы же не смогли сразу отреагировать. В перерыве тоже решили перестроить схему игры. И второй тайм показал, что все сделали правильно. Матч забрал много сил и у футболистов, и у тренеров. Но эмоции положительные. И это самое главное», – прокомментировал вчерашнюю игру главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич.

После матча на «Волгоград Арене» его переполняли эмоции. Хацкевич даже подошел на стадионе к фан-зоне. Впервые в этом сезоне, как заметили болельщики, которые после целой серии проигрышей требовали отставки руководства клуба.

«Да, критика была со стороны болельщиков. Думаю, их просто эмоции захлестывали. Поэтому посчитал нужным поблагодарить за поддержку», – пояснил тренер.

Не особо верили в победу своей команды фанаты. Матч прошел практически при пустом стадионе, который может вмещать до 45 тысяч человек. Посмотреть игру решили только 2118 болельщиков. После победы волгоградцы заметно оживились

«В этом сезоне закрепляемся в РПЛ, в следующем сезоне будем бороться за Еврокубки!!!» – такое дерзкое заявление появилось на странице «Ротора» в социальной сети «ВКонтакте».

Эту радостную ноту в комментариях подхватили и болельщики.

«Всегда верил в светлое будущее ротора. Наши парни лучше всех! Чувства переполняют. Гордость за команду, за город!» – пишет Роман Овсянников.

«Теперь шансы на сохранение прописки подравнялись!!! Супер! Удачи в 2021 году! Не забывайте, что команда еще от пандемии пострадала!» – напоминает Вячеслав Колацк.

Сейчас «Ротор» ждет, как сыграют его ближайшие конкуренты по турнирной таблице – «Уфа» и «Тамбов».

«Для нас лучше, чтобы обе команды проиграли. Тогда мы останемся на 13-м месте, которое является как бы безопасным островком. Ведь 15-е и 16-е места, где мы находились, – это вылет напрямую из РПЛ. Но с уверенностью можно сказать, что после 19-го тура мы точно не опустимся на последнее место», – пояснила корреспонденту ФАН Яна Лабойкова, специалист по связям с общественностью СК «Ротор».

В рамках сезона 2020/21 Российской премьер-лиги «Ротору» предстоит сыграть еще 11 матчей. Подготовку к ним футболисты начнут с середины января на сборах в Турции.

Как сообщалось ранее, 5 декабря волгоградский «Ротор» проиграл ФК «Краснодар» с крупным счетом – 0:5. Такой разгром болельщики приняли настолько близко к сердцу, что потребовали отставки как главного тренера Александра Хацкевича, так и президента клуба Андрея Рекечинского.