Экономист Хазин предупредил об обвале фондового рынка США в день смерти Байдена

Москва, 17 декабря. Российский общественный деятель, экономист и публицист Михаил Хазин считает, что фондовый рынок США обвалится в тот день, когда умрет новый американский президент Джо Байден. Такое заявление эксперт сделал в эфире YouTube-канала «Аврора», назвав катастрофический для США сценарий в день смерти избранного лидера.

Как обратил внимание экономист, все дело в преклонном возрасте представителя Демократической партии. Развитие событий по такому сценарию возможно, поэтому в США прорабатывают разные варианты на случай смерти будущего президента. С точки зрения Хазина, сменщиком Байдена в этом случае может стать будущий вице-президент США Камалла Харрис.

Подобное развитие событий, безусловно, повлияет на фондовые рокировки, уверен Михаил Хазин. С его точки зрения, эта замена спровоцирует настоящую панику на бирже, на которой осуществляются торги наиболее крупных компаний Соединенных Штатов.

Эксперт добавил, что в кратчайшие сроки данные пертурбации вызовут крах американской экономики. Фондовый рынок США в современном мире выступает в качестве глобального финансового центра, и проблема заключается именно в этом, обратил внимание общественный деятель. Он подчеркнул, что развитие кризиса начнется с роста стоимости доллара.

«Только после того, как всем станет понятно, что обвал рынков и крах экономики — это надолго, только тогда и доллар, и евро начнут падать в цене. В этот момент в мире начнет формироваться принципиально иная финансовая и экономическая реальность, которую невозможно описать с нынешних временных позиций», — констатировал Михаил Хазин.

Экономист Михаил Хазин ранее заявил, что мир в ближайшее время может поделиться на валютные зоны, что приведет к логическому завершению существования рынка валют. С его точки зрения, ведущие финансовые организации, в том числе Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, в скором будущем могут запустить процедуру передела мира на валютные зоны.