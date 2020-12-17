Война в Донбассе и трагедия MH17 могут обернуться для Порошенко судом в Гааге

Бывший соратник экс-президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания обладает достаточно серьезным компроматом, обнародование которого может сильно ударить по Киеву. Об этом в интервью корреспонденту ФАН рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Нашелся свидетель, готовый дать показания в Гааге против высокопоставленных киевских политиков по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году и обстрелам Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины. Им оказался бывший соратник экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Давид Жвания.

Политик сообщил, что сперва обратился к людям из окружения действующего президента Владимира Зеленского и представителям украинских правоохранительных органов. Однако первые заявили, что не собираются «копать» под Порошенко, несмотря на предвыборные обещания Зеленского посадить своего предшественника. А вторые ясно дали понять, что будут всячески саботировать расследование.

В итоге экс-депутат решил обратиться в суд Гааги. Он уже направил туда заявление о готовности дать свидетельские показания. Жвания хочет объединить в один процесс дело о крушении малайзийского Boeing-777, следовавшего по маршруту MH17, ответственность за которое, по его словам, несут высокопоставленные политики Украины, и дело о преступлениях, совершенных ВСУ в Донбассе. В частности, он возложил вину на бывшего президента Петра Порошенко и экс-премьер Арсения Яценюка.

«Я подал официальное прошение, чтобы меня вызвали как свидетеля в Гаагу на судебное заседание. Я готов дать показания против лиц из числа бывшего руководства Украины, — заявил Жвания.

Заметим, что версии о причастности Украины к крушению малайзийского Boeing звучали и раньше, однако голландская прокуратура отказывается их рассматривать. Как минимум Украину обвиняли в отказе закрыть небо для гражданской авиации в районе проведения боевых действий. Как максимум — в том, что пассажирский лайнер был сбит истребителем ВВС страны или украинской ракетой, чтобы потом возложить ответственность на республики Донбасса и Россию.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с экс-народным депутатом Верховной рады Украины Олегом Царевым с просьбой прокомментировать ситуацию, связанную с заявлением Давида Жвании. По его словам, у бывшего соратника Петра Порошенко есть достаточно много компромата на высокопоставленных киевских политиков, обнародование которых обернется для Украины большими проблемами.

«Если Жвания сможет дать показания в суде Гааги, то это обернется большими неприятностями для Украины. Кроме того, это ударит по украинской «партии войны». У меня есть большие сомнения, что Гаага захочет кого-то слушать, поскольку мы видим предвзятое отношение в расследовании крушения малайзийского Boeing. Замечу, что Жвания высказывает готовность работать с правоохранительными органами и по другим вопросам. Но киевские власти всячески уклоняются от того, чтобы взять у него показания, допросить и возбудить уголовные дела. Насколько я видел, материалы, которые он хочет предоставить, достаточно серьезные. Их очень много», — резюмировал Олег Царев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник раскрыл факт разработки США биологического оружия на Украине.