Миндерова рассказала, как средний бизнес смог вырасти в период пандемии

Санкт-Петербург, 17 декабря. Об изменении внутреннего рынка, а также о расцвете среднего бизнеса в период пандемии коронавируса рассказала управляющий директор группы компаний «Эн-Системс» Лилия Миндерова в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

«Произошло просто перераспределение рынка. Ниша контрактов и строительства освободилась благодаря тому, что малому бизнесу стало тяжело», — сообщила Лилия Миндерова, подчеркивая рост востребованности среднего бизнеса в эпидемиологический период.

По словам эксперта, в условиях пандемии и кризиса средний бизнес решил проблему нехватки квалифицированных специалистов путем покупки малых бизнесов.

«Эпидемиологическая ситуация для малого бизнеса тяжела — сложно выдерживать нарастающие кассовые разрывы из-за переноса сроков строительства. Поэтому средний бизнес нашел нишу поглощения малых бизнесов, которые теряются на фоне происходящего. За счет долговременных контрактов нет никаких экономических скачков», — отметила специалист.

Лилия Миндерова подтвердила процесс расцвета среднего бизнеса. Так, в компании «Эн-Системс» отмечается рост штаба на 16% (порядка 40 человек) и рост средней заработной платы — более чем на 11%.