Адвокат оценил возможные последствия для обвиненных в сговоре IT-гигантов США

Хоть мы и воспринимаем цифровой рынок как виртуальное пространство, но на него действуют общие экономические законы и правовые последствия. Об этом в беседе с ФАН сообщил адвокат Андрей Тындик.

Комментируя известие о том, что десять американских штатов обвинили Google и Facebook в сговоре, собеседник отметил, что теперь все будет зависеть от предоставленных суду сведений.

«К сожалению, нет возможности ознакомиться с материалами дела, а без этого трудно оценить шансы на успех», — сказал юрист.

В то же время он указал на общий механизм работы системы правосудия, независимо от страны.

«Теперь это вопрос судебного исследования. Начнется изучение доказательств», — пояснил адвокат.

В случае, если вина по предъявленному обвинению будет доказана, эксперт видит разные варианты последствий для IT-гигантов.

«Большое значение имеет специфика американского законодательства. Грозить компаниям могут разные меры, начиная с огромного штрафа и заканчивая разделением фирмы», —подытожил Андрей Тындик.

Он пояснил, что суд может принять решение о разделе, а вот назначить руководителей новообразованных структур смогут члены прежнего правления. В завершение эксперт отметил, что большинство обычных людей привыкли думать о цифровом рынке как о чем-то виртуальном, не существующем в реальности. Между тем, для бизнеса в Интернете действуют общие экономические законы и правовые последствия, как и в любой другой экономической сфере.

Ранее Андрей Тындик высказался о возможных последствиях для уволенного ведущего телепередачи «Битва экстрасенсов» Сергея Сафронова.