Онищенко объяснил уклончивый ответ Путина на вопрос об искусственной природе COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не стал раскрывать подробности работы российских спецслужб по выяснению происхождения нового коронавируса. Вопрос на эту тему в ходе большой пресс-конференции президенту России задал журналист «Известий» Петр Марченко.

«Слухов о происхождении коронавируса много, но Россия не видит подтверждений заявлениям об искусственном происхождении инфекции», — отметил президент, призвав уделить основное внимание противодействию пандемии.

Геннадий Онищенко высоко оценил анализ противоэпидемических действий в нашей стране, который сделал Владимир Путин, и объяснил, почему президент не стал заострять внимание на вопросе о происхождении нового коронавируса, который находится в компетенции отечественных спецслужб.

«Расследования в этой области на самом деле очень важны, и они всегда проводятся, когда возникает подобная ситуация, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — В таких случаях всегда важно выяснить, нет ли какого-то подвоха, я имею в виду вмешательства человека. Такие проверки для нас уже норма, особенно, учитывая, что творилось в этой области в начале 1990-х годов. Кроме того, мы не должны сбрасывать со счетов, что сегодня одним из видов оружия массового поражения является именно биологическое оружие. И в 2019 году Владимир Владимирович [Путин] подписал, точнее переподписал стратегию биологической и химической безопасности нашей страны, концепция которой по сравнению предыдущей версией была значительно переработана и расширена».

В связи с этим Онищенко рассказал, что в США велось расследование в отношении ученого, который совместно с китайской военной лабораторией в городе Ухани занимался генетикой коронавируса. Первый зампред комитета Госдумы напомнил, что механизм контроля соблюдения Конвенции о биологическом оружии был заблокирован Соединенными Штатами еще в 2001 году — после событий, последовавших вслед за террористической атакой 11 сентября, когда в США имела место рассылка споров сибирской язвы. По словам Онищенко, инициатором торпедирования конвенции стала тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон.

«И сегодня мы видим, как наращивается количество военно-биологических лабораторий США у наших границ: в наших бывших республиках — в Казахстане, в Грузии, на Украине. Тут американцы полностью распоясались. Так что проблема названа, и это хорошо. Но Владимир Владимирович правильно сказал: давайте не будем это обсуждать в публичном пространстве. При этом держать руку на пульсе мы продолжаем. Любое подобное явление мы давно рассматриваем на профессиональном уровне, в том числе через призму того, о чем спросил журналист», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Напомним, в четверг, 17 декабря, Владимир Путин проводит традиционную ежегодную пресс-конференцию, на которой на этот раз отвечает на вопросы не только журналистов, но и граждан России.