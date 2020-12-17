Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Экономист объяснила, почему России не стоит полностью отказываться от продажи нефти

Экономист объяснила, почему России не стоит полностью отказываться от продажи нефти

На сегодняшний день две трети федерального бюджета составляют не нефтегазовые доходы, его львиная доля приходится на НДС и НДФЛ. Об этом в комментарии ФАН заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Слезаем с нефтяной иглы

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что Россия «начинает слезать с нефтегазовой иглы». Он добавил, что 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов.

Экономист объяснила, почему России не стоит полностью отказываться от продажи нефти

«Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется до сих пор представлять нас страной-бензоколонкой, то это уже не имеет реальных оснований!» — заключил президент.

Спрос на российскую нефть

Как отметила Наталья Мильчакова, это действительно так. На сегодняшний день две трети федерального бюджета составляют не нефтегазовые доходы, его львиная доля приходится на НДС и НДФЛ. И повышение НДС, произошедшее в 2019 году, в нынешнем году как раз оказалось кстати.

«Однако с учетом пандемии коронавируса нельзя, к сожалению, сказать, что российский бюджет уже полностью застрахован от падений цен на сырье. Ведь весной, когда многие предприятия были вынуждены прекратить свою деятельность, бюджет недополучал налоговые доходы — не с чего было платить НДС, раз предприятия не работали и не получали выручки. Так что нефтегазовые доходы в этот кризисный период, можно сказать, нас спасли, ведь добыча и экспорт сырья осуществлялись непрерывно. «Слезать с нефтяной иглы» сегодня можно и нужно, главное только, чтобы не остаться ни с чем, если вдруг в экономике снова будут вводиться локдауны», — пояснила Наталья Мильчакова.

Экономист объяснила, почему России не стоит полностью отказываться от продажи нефти

На ее взгляд, пока в мире есть спрос на российские нефть и газ, прощаться с добычей углеводородов пока рано. Как минимум до 2030 года восстановившийся после пандемии спрос на нефть будет оставаться достаточно высоким.

«И для нашей страны важно использовать эти имеющиеся у нас возможности и ресурсы как можно более эффективно. Времена грабительской и расточительной добычи углеводородов ушли в прошлое, но совсем отказываться от того, что дано нам природой, нельзя. Нефтегазовые доходы лучше по-прежнему накапливать в ФНБ, но важно, чтобы ресурсы ФНБ использовались эффективно и на благо всего народа», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее ФАН сообщал, что Соединенные Штаты в 2021 году впервые в истории могут потерять свое лидерство на рынке нефтепереработки. Ожидается, что лидером в этой области станет Китай, который увеличивает свои мощности.

Новости партнеров