Экономист объяснила, почему России не стоит полностью отказываться от продажи нефти

На сегодняшний день две трети федерального бюджета составляют не нефтегазовые доходы, его львиная доля приходится на НДС и НДФЛ. Об этом в комментарии ФАН заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Слезаем с нефтяной иглы

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что Россия «начинает слезать с нефтегазовой иглы». Он добавил, что 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов.

«Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется до сих пор представлять нас страной-бензоколонкой, то это уже не имеет реальных оснований!» — заключил президент.

Спрос на российскую нефть

Как отметила Наталья Мильчакова, это действительно так. На сегодняшний день две трети федерального бюджета составляют не нефтегазовые доходы, его львиная доля приходится на НДС и НДФЛ. И повышение НДС, произошедшее в 2019 году, в нынешнем году как раз оказалось кстати.

«Однако с учетом пандемии коронавируса нельзя, к сожалению, сказать, что российский бюджет уже полностью застрахован от падений цен на сырье. Ведь весной, когда многие предприятия были вынуждены прекратить свою деятельность, бюджет недополучал налоговые доходы — не с чего было платить НДС, раз предприятия не работали и не получали выручки. Так что нефтегазовые доходы в этот кризисный период, можно сказать, нас спасли, ведь добыча и экспорт сырья осуществлялись непрерывно. «Слезать с нефтяной иглы» сегодня можно и нужно, главное только, чтобы не остаться ни с чем, если вдруг в экономике снова будут вводиться локдауны», — пояснила Наталья Мильчакова.

На ее взгляд, пока в мире есть спрос на российские нефть и газ, прощаться с добычей углеводородов пока рано. Как минимум до 2030 года восстановившийся после пандемии спрос на нефть будет оставаться достаточно высоким.

«И для нашей страны важно использовать эти имеющиеся у нас возможности и ресурсы как можно более эффективно. Времена грабительской и расточительной добычи углеводородов ушли в прошлое, но совсем отказываться от того, что дано нам природой, нельзя. Нефтегазовые доходы лучше по-прежнему накапливать в ФНБ, но важно, чтобы ресурсы ФНБ использовались эффективно и на благо всего народа», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее ФАН сообщал, что Соединенные Штаты в 2021 году впервые в истории могут потерять свое лидерство на рынке нефтепереработки. Ожидается, что лидером в этой области станет Китай, который увеличивает свои мощности.