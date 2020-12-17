Жена Мартиросяна отреагировала на слухи о его романе с Яной Кошкиной

Москва, 17 декабря. Жена резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна Жанна иронично отреагировала на слухи о романе супруга со звездой сериала «Домашний арест» Яной Кошкиной. Послание к прессе она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Последнее время в СМИ все чаще можно прочитать о романтической связи между Кошкиной и Мартиросяном, они якобы уже год поддерживают теплые отношения. Также юморист, как пишет пресса, подарил «возлюбленной» квартиру за 22 миллиона и машину за 14 миллионов рублей.

Жанна решила с иронией прокомментировать эти сплетни, касающиеся ее мужа. Она поинтересовалась, почему СМИ в своих сказках используют исключительно популярных личностей.

«Я понимаю, вам приносят просмотры басни исключительно про популярных людей. А как же мы — мы, не очень известные люди?! Например, я!» — указала с недоумением Жанна.

Она назвала Кошкину «красивой, харизматичной, яркой и обаятельной», девушку жена Гарика Мартиросяна видела несколько раз на съемках шоу Comedy Club, но лично они не общались.

«Поэтому имею полное право тоже быть любовницей Яны Кошкиной! Что вам стоит взять мою фотографию и фотографию Яны и поставить их рядом? <...> Дорогие мои подписчики, не волнуйтесь: машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона оформлены на меня!» — добавила Жанна.

Еще месяц назад появились слухи о романе Гарика Харламова и Яны Кошкиной. Они распространились почти сразу после новости о разводе юмориста с актрисой Кристиной Асмус. Сама Кошкина недавно намекнула на отношения с комиком.