Этих милых собачек часто называют диванными. А их прически — смешные хвостики, завязанные на макушке, — не могут не вызывать умиление. Но вопреки распространенному мнению, порода собак йоркширский терьер выводилась вовсе не для того, чтобы баловать светских отпрысков, умилять дам и ездить в кармане пальто джентльменов.

Йорк — настоящие охотники, которых шотландские ткачи натаскивали на мышей и крыс в цехах фабрик и которые защищали поля крестьян от нашествия грызунов. В их характере настойчиво проявляется натура терьера — активного, неутомимого, любопытного и часто бесстрашного компаньона.

История породы

Возраст породы насчитывает около 150 лет. Выводили йоркширов в Англии, в графствах Йоркшир и Ланкашир, для охраны полей. В те времена крестьянам было запрещено держать крупных собак, а небольшие терьеры отлично помогали справляться с грызунами и часто сопровождали своих хозяев в торговых поездках.

Считается, что первые представители породы появились от скрещивания шотландских, манчестерских терьеров и мальтийских болонок. От первых йорки унаследовали смелость, упорство, безграничную преданность хозяину. А от болонок получили роскошную шерсть, которая и стала визитной карточкой породы.

Британцы шутят, что ткачи-шотландцы настолько гордились своими маленькими юркими помощниками, от которых не могла сбежать ни одна крыса, что изготовили для них такие красивые, шелковистые волосы.

Порода была признана в конце XIX века, а ее первый клуб появился, конечно, в Великобритании. В Россию йорки попали спустя почти 100 лет, в 1971 году. Первый представитель породы в нашей стране стал питомцем балерины Ольги Лепешинской, а первый питомник в Подмосковье появился лишь в начале 90-х годов.

С тех пор йоркширские терьеры перестали быть «диковинными» и экзотическим собаками и приобрели популярность как представители одной из самых маленьких пород, отлично подходящей для содержания в квартире.

Описание породы йоркширский терьер

Это небольшие собачки с очень крепким телосложением. Вес йоркширского терьера по стандарту не должен превышать 3,2 кг. Минимального предела не существует. Однако замечено, что, сколько живут йоркширские терьеры в домашних условиях, серьезно зависит не только от ухода и питания, но и от массы питомца. Чем меньше вес собаки, тем меньше ее продолжительность жизни. Поэтому стремление выбирать миниатюрного йорка для содержания в квартире — дань моде, а не здравому смыслу. По стандарту породы, слишком мелкие представители считаются племенным браком, их запрещено использовать для вязки, разведения и участия в выставках.

Компактность йорков дополняется их изяществом и даже некоторой горделивостью походки. У них небольшая голова с треугольными высоко посаженными ушками, короткая мордочка, правильный прикус и темные блестящие небольшого размера глаза. Заводчики говорят, что взгляд собаки смышленый и бдительный. И даже только по «выражению» морды можно отличить настоящего йоркширского терьера от его «разновидности» беби-фейс.

Так называют собачек-йорков с особенно короткой мордочкой и выпуклыми, будто удивленными «детскими» глазками. Выглядят такие малыши, конечно, умилительно, но вот в рамки стандарта не вписываются. Эксперты отдают предпочтение «классическому» строению морды йоркширского терьера, тогда как беби-фейс считают браком.

В строении тела йорка заметна абсолютно прямая спина, неширокая грудная клетка и совершенно прямые задние лапы. Хвост раньше было принято купировать, но сегодня право укорачивать его или оставить как есть, отдано на усмотрение заводчика. Поэтому все больше йорков появляются с хвостиками средней длины, которые обычно приподняты до одного уровня с линией спины и заканчиваются забавной кисточкой.

Окрас йоркширского терьера

Цвет и качество шерсти — один из главных показателей соответствия стандарту породы. Щенки йоркширского терьера рождаются абсолютно черными, с несколькими «подпалыми» пятнами на морде, задних лапках, груди и под хвостиком. Со временем окрас начинает меняться, но понять, каким именно он станет, практически невозможно. Хотя заводчики изначально «отбраковывают» щенков, которые появились на свет без характерных подпалых пятнышек. Ожидать, что окрас таких малышей будет соответствовать стандарту, не принято.

По мере взросления собаки ее шерсть светлеет. В профессиональной среде изменение окраса называют перецветом. Начинается он с головы: место черной или коричневой шерстки занимает золотисто-бронзовая. На шее и спине все больше проявляется стальной цвет. Постепенно на голове не остается черных пятен совершенно, а туловище приобретает характерный темный, голубовато-стальной окрас. Никаких вкраплений других оттенков быть не должно: шерсть переливается лишь переходами от темного тона к светлому. Перецвет может продолжаться достаточно долго, обычно свой «законченный» окрас йоркширские терьеры приобретают к двум-трем годам.

Меняется и качество шерсти. У щенков она может быть пушистой, но к взрослому возрасту должна стать абсолютно ровной по всему телу и шелковистой. Отмечается, что у собак, в окрасе которых преобладают светлые тона, качество шерсти обычно лучше, чем у темных. Это не относится к йоркширским терьерам биверам. Малышей черно-белого окраса вывели в Германии чуть более 30 лет назад, а стандарт породы был утвержден только в 2007 году. Их окрас может быть более оригинальным: с переходом от золотистого к черному, с роскошной белой грудкой.

Стрижки йоркширского терьера

Шерсть этих собак часто сравнивают с волосами человека. Но схожесть заключается вовсе не в структуре шерстинок, а в том, что шерсть растет, как и волосы, постоянно и выпадает только при расчесывании или повреждении. Подшерстка у йоркширов нет, а значит и нет периода линьки. С одной стороны — это прекрасно, так как становится решением для людей с аллергией на шерсть животных. Кроме того, питомец не будет оставлять шерсть повсюду в квартире, на коврах и диванах, а значит уборки будет меньше.

Но с другой стороны — это накладывает определенные обязанности на владельцев. Йорков, в отличие от большинства других собак, нужно подстригать, причем делать это регулярно. Не стригут только собак, которые участвуют в выставках. Их тельце оказывается полностью заросшим шерстью, с головы до пят. Она мягкими каскадами спускается по телу до самого пола, а наиболее длинные «локоны» растут, как и положено, на голове.

Для большинства владельцев йорков такая красота не обязательна. Если собаку заводят просто как домашнего любимца без претензий на выставочное будущее, ее нужно подстригать. Делают это раз в два-три месяца. Стрижки выбирают по усмотрению владельца. Обычно на теле оставляют меньше шерсти, тогда как на мордочке выстригают забавные «щечки», а на голове оставляют челку, которую завязывают в милый хвостик.

Характер йорка

Милая, изящная и зачастую умилительная внешность резко контрастирует с характером этой собаки. Она вовсе не готова быть «диванным жителем», хотя и в серьезных физических нагрузках не нуждается. Йоркширы любопытны и любознательны, задорны и активны. Временами проявляют упрямство и независимость, а потому, заводя эту собаку, обязательно нужно уделять время ее воспитанию и дрессировке. В противном случае, если ни в чем ей не отказывать и потакать любым «прихотям», йорк как истинный терьер может посчитать себя «вожаком стаи» и станет совершенно неуправляемым.

Обычно собаки настолько привязываются к своему владельцу, что готовы следовать за ним буквально по пятам и сопровождать повсюду. Они довольно выносливы и некапризны, если владелец находится рядом. Готовы поиграть и побегать на улице, а потому будут хорошими компаньонами в семьях с детьми. Однако заводить щенка в доме, где есть малыши до шести лет, не стоит. Йорки — хрупкие создания, а дети не упускают возможности «потискать» их. Слишком сильные объятия могут травмировать щенка.

Плюсы и минусы йоркширского терьера

К плюсам породы относят компактность, благодаря чему собаку можно держать даже в небольшой квартире. И декоративность: йорки милы и симпатичны, а особенности шерсти позволяют вволю поэкспериментировать как с прическами, так и с украшениями для питомца.

Они обладают отменным здоровьем, и при должном уходе доживают до 14-16 лет. Специфичных болезней породы у них почти нет, кроме возможных проблем с суставами. Они возникают, если щенок спрыгивает с высоких поверхностей. Поэтому до 10 месяцев собаке нельзя позволять самой спрыгивать с дивана и тем более ставить ее на столы и тумбы, так как питомец может травмироваться при прыжке.

Эти собаки отлично подходят для людей, которые не могут позволить себе долгих прогулок. Выгуливать их, конечно, нужно, но достаточно будет всего одного часа на улице ежедневно, чтобы питомец хорошо себя чувствовал.

Минусы у йоркширов тоже есть. И их важно учитывать, планируя покупку щенка.

Особенности ухода и содержания . Вопрос, как ухаживать за йоркширским терьером, требует внимания. Кроме того, что собачку придется регулярно подстригать, ее нужно часто купать. Рекомендуется мыть ее шерсть один раз в неделю, смазывать бальзамом или маслом. Тогда шерстка будет мягкой. Следует уделять внимание глазам, так как конъюнктивит — характерная болезнь этой породы. Глазки следует регулярно промывать. Если вы планируете отращивать шерсть, вычесывать собаку нужно ежедневно. В противном случае она будет путаться и выглядеть неаккуратно.

. Вопрос, как ухаживать за йоркширским терьером, требует внимания. Кроме того, что собачку придется регулярно подстригать, ее нужно часто купать. Рекомендуется мыть ее шерсть один раз в неделю, смазывать бальзамом или маслом. Тогда шерстка будет мягкой. Следует уделять внимание глазам, так как конъюнктивит — характерная болезнь этой породы. Глазки следует регулярно промывать. Если вы планируете отращивать шерсть, вычесывать собаку нужно ежедневно. В противном случае она будет путаться и выглядеть неаккуратно. Необходимость воспитания . Кроме стремления доминировать в доме у йорков очень развит инстинкт самосохранения. А потому питомец может громко лаять, буквально на все и на всех. Облаять незнакомых людей, более крупных собак для него — дело первостепенной важности, так как пес не готов кого-либо бояться. Он предпочитает «нападать» первым и делает это заливистым лаем. Если вы не хотите, чтобы собака «включалась» в самый неподходящий момент, уделяйте время дрессировке с первых же дней ее пребывания в доме.

. Кроме стремления доминировать в доме у йорков очень развит инстинкт самосохранения. А потому питомец может громко лаять, буквально на все и на всех. Облаять незнакомых людей, более крупных собак для него — дело первостепенной важности, так как пес не готов кого-либо бояться. Он предпочитает «нападать» первым и делает это заливистым лаем. Если вы не хотите, чтобы собака «включалась» в самый неподходящий момент, уделяйте время дрессировке с первых же дней ее пребывания в доме. Требовательность к корму. Йоркшир может запросто подобрать на улице дохлую мышь и попытаться ее съесть: с генами не поспоришь. Но зато он будет долго обнюхивать миску с кормом, решая пробовать ее содержимое или нет. Поэтому вопрос, чем кормить йоркширского терьера, обычно приводит в замешательство хозяев. Ведь нередко собака начинает «капризничать» и просто отказывается от еды. Но идти на поводу у питомца точно не стоит. Правильным при выборе питания станет, во-первых, удобство для владельца, а во-вторых, полноценность рациона. А потому йорков удобнее кормить готовым кормом, сбалансированным по потребностям собаки в зависимости от возраста, породы и активности. При таком режиме питания исключен как перекорм, так и дефицит необходимых питомцу веществ.

Стоит ли заводить йоркширского терьера

Собака этой породы станет хорошим компаньоном пожилому человеку, скрасит его одиночество и позволит чаще выходить на улицу. Но если регулярные прогулки в тягость, приученный малыш может ходить в лоток в квартире.

Нередко йоркширов выбирают женщины средних лет, дети которых уже выросли, а внуков еще нет. Питомец становится еще одним ребенком, требующим заботы и внимания. А возможность покупать для него заколочки, резиночки, красивые комбинезоны на зиму, делать прически и периодически водить на стрижку, увлекает и затягивает.

Симпатичный малыш подойдет и семьям с детьми старше шести лет и подростками. Неприхотливость и отменное здоровье йорков делают их почти беспроблемной первой собакой. Но важно помнить, что эти собаки, скорее, предпочтут общество взрослого, чем ребенка. А потому ожидать веселых игр детей с питомцем вряд ли стоит.

Сколько стоит щенок йоркширского терьера

Собаки этой породы стали очень популярными в России. В национальном клубе зарегистрировано более 70 питомников, которые специализируются на разведении йорков. Щенка можно купить как в питомнике, так и «с рук», и цены будут серьезно различаться.

Ценник на малышей из питомника может «кусаться», начинается от 25 тысяч рублей и может доходить до 70 тысяч рублей. Частники продают щенков дешевле — 7-14 тысяч рублей. Выбирая питомца, обращайте внимание на его окрас, так как отклонения от стандарта говорят не столько о декоративных качествах собаки, сколько о возможных проблемах со здоровьем в будущем. Ищите щенка с документами, так как наличие родословной подтверждает, что перед вами, действительно, йорк, а не помесь неизвестной породы.

Имена для йоркширского терьера

Британское происхождение собаки дает ей полное право носить зарубежное имя. Но ориентироваться на аристократические и благородные клички не стоит. Все-таки йоркшир — это труженик, охотник и помощник, а потому клички для мальчиков йоркширского терьера будут уместны попроще. Бард, Винс, Джейсон, Лакки, Мини, Пуф, Роджер, Смарт, Тайс, Чак, Харви — набор вариантов, соответствующих характеру и особенностям породы.

Клички для девочек йоркширского терьера могут быть куда более милыми и нежными. Ведь эти создания обладают не таким крутым нравом, как мальчики. А потому им подойдут клички Боня, Буся, Зая, Мила, Ириска, Ляля, Фея, Фифа, Чика, Лапка, Тиффани, Ева.