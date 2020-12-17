Эксперт пояснил, почему Британия и США хотели предать СССР во время Второй мировой

Великобритания и Соединенные Штаты Америки во время Второй мировой войны в первую очередь отстаивали свои колониальные интересы, а не стремились уничтожить нацизм. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее Служба внешней разведки РФ опубликовала архивные материалы, касающиеся важнейших событий Второй мировой войны. В частности, это новые документы о сепаратных переговорах США и Англии с нацистской Германией и о планах англичан и американцев в отношении послевоенного миропорядка, в которых особо подчеркивается необходимость «сдерживания» СССР.

«Никакой сенсации во вскрывшихся фактах нет, — заметил Соловейчик. — Мы все с вами помним прекрасный фильм «Семнадцать мгновений весны» про Штирлица, основанный на реальных событиях весны 1945 года. Сепаратные переговоры в Швейцарии, которые американский разведчик и будущий директор ЦРУ Аллен Даллес вел с эсэсовским генералом Карлом Вольфом, замечательно там переданы. Так что общая канва событий известна нам уже давно. А тот факт, что периодически появляются исторические документы, в эту канву укладывающиеся, убеждает нас во мнении, что руководители США и Великобритании, наших тогдашних союзников, вели двойную игру».

Вместе с тем представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга оговорился, что эта характеристика не относится к президенту Соединенных Штатов Франклину Делано Рузвельту, который был «приличным человеком» — по его словам, Даллес и подобные ему личности действовали за спиной лидера США.

«Очевидно, что в этой ситуации социально-классовые интересы американских банкиров, лондонских финансистов, владельцев промышленных империй и состояний в колониях перевесили здравый смысл, и они готовы были договориться с кем угодно (даже с людоедами-нацистами), лишь бы остановить советское влияние в Европе и во всем мире и нанести максимальный ущерб интересам СССР и делу освобождения всего человечества от нацизма, которое наша страна олицетворяла как тогда, так и сейчас», — убежден эксперт.

Собеседник ФАН заявил, что никто не должен обманываться непримиримой позицией британского премьер-министра Уинстона Черчилля, которую тот демонстрировал в 1940 году, когда Лондон остался один на один с Гитлером — ведь в то время они представляли серьезную угрозу его империалистическим интересам.