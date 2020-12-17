Кейт Миддлтон и принц Гарри показали своих троих детей на рождественском снимке

Москва, 17 декабря. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Гарри порадовали поклонников семейной рождественской фотографией, которая появилась на официальном сайте Кенсингтонского дворца.

На свежем снимке запечатлены Кейт и Уильям со всеми тремя детьми — принцами Джорджем и Луи, а также с принцессой Шарлоттой. Фотографу удалось запечатлеть семья в неформальной и уютной обстановке, а также создать семейную атмосферу перед Рождеством.

Фотография была сделана около загородного особняка Кейт и Уильяма в Норфолке — Анмер Холла. Вся семья одета по-зимнему— в джинсы и теплые свитера.

«Герцог и герцогиня Кэмбриджские рады опубликовать новое фото своей семьи. Всем медикам. Мы никогда не сможем в достаточной степени выразить все свою благодарность за вашу преданность и те жертвы, на которые вам пришлось пойти в этом году», — говорится под снимком в Instagram-аккаунте королевской семьи.

Подписчики с удовольствием оставили теплые комментарии под постом и поздравили с наступающим праздником.

«Счастливого Рождества всем вам», — пожелала подписчица под ником susanristow. «Счастливого Рождества, красивая фотография и красивая семья», — восхитилась chelle_budd3_xx.

Неделю назад сообщалось, что принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон посетили театр с тремя своими детьми. Впервые прошелся по красной ковровой дорожке и младший сын герцогов — Луи.