Историк моды Александр Васильев раскритиковал стиль Полины Гагариной

Москва, 17 декабря. Ведущий популярного шоу «Модный приговор» Александр Васильев рассказал, как оценивает стиль российской певицы Полины Гагариной. С точки зрения историка моды, артистка одевается не по статусу и ей нужно поработать над образами, пишет издание «7Дней.ру».

Сегодня Полина Гагарина находится на пике популярности, она является практически несменной ведущей песенного конкурса «Голос». Также интерес к личности певицы подогрела информация о ее разводе со своим вторым мужем, известным фотографом Дмитрием Исхаковым.

Александр Васильев отметил, что у него с Полиной Гагариной общая альма-матер — они учились в Школе-студии МХАТ. Историк моды признался, что очень рад популярности исполнительницы, хотя в этом году у нее появились проблемы личного характера.

«Зато вошла в рейтинг самых богатых певиц. По некоторым данным, заработала за год около миллиона долларов на рекламе в Instagram. Полина старается одеваться очень гламурно, но в целом ее гардероб, на мой взгляд, недотягивает до уровня и статуса звезды номер один. Я считаю, что ей надо поработать над образами», — поделился своей точкой зрения Александр Васильев.

По словам телеведущего, ее главный аргумент — фигура, в которую «вложено много усилий и денег». Модный стилист напомнил, что певица раньше имела проблемы с весом, однако «стала длинноногой худышкой», именно «поэтому сейчас она с удовольствием носит мини и наряды, подчеркивающие фигурку».

«Мне кажется, в выборе ее платьев заложен некий алгоритм, я бы его назвал так — синдром девушки, которая сильно похудела и теперь всячески это подчеркивает. Поэтому ее наряды довольно однообразны. Как и ­об­увь: либо открытые босоножки на высоком каблуке, либо лодочки с острым носом. Еще одна проблема — неорганичные для ее типа цветовые гаммы», — заметил Васильев.

Он считает, что Полине пойдут следующие цвета и оттенки: бежевый, белый, серебряный, кремовый, жемчужный. Светлые тона украшают Гагарину, пояснил Васильев и посоветовал ей остановить свой выбор на пастельных оттенках. Как добавил стилист, сейчас знаменитости не хватает уникальности, которой могут похвастаться звезды мирового масштаба.

«Я не могу назвать образы Гагариной запоминающимися. Вот ее лицо — миловидное, типично славянское, довольно широкое, скуластое — мы запомнили. Но не образы — это две разные вещи. Мысленно пальцем закройте ее лицо на этой фотографии. Кто мог бы выйти в свет в таком красном платье? Да кто угодно», — посетовал историк моды.

Ранее Александр Васильев объяснил, как выбрать платье на новогоднюю ночь. Он посоветовал остановиться на платье с накладными плечами стиля 80-х годов в крупную блестку.