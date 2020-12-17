Украинский журналист назвал Лаврова «монстром» международной политики

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров является «монстром» международной политики. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский общественник и журналист Дмитрий Спивак.

Сергей Лавров — один из известных политических деятелей не только России, но и мира. Дипломат с 1972 года, то есть с 22 лет. До 2004 года он был представителем России в Совбезе ООН. С 2004 года возглавляет МИД России. Многие страны завидуют РФ, в том числе и Украина, поскольку у страны есть такой высококлассный дипломат.

Общественник и журналист Дмитрий Спивак сравнил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он заявил, что представитель Киева не имеет никакого политического веса на мировой арене, тогда как глава МИД РФ является «монстром» международной политики.

«Вы понимаете, что нашего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу никто в американском истеблишменте не воспринимает. Он никто, поэтому никому не интересен. Только послушайте, что он метет. Я приведу пример: поставьте на одну чашу весов нашего главу МИД, а на другую – главу министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Почему я привел в пример Россию? Кулеба сидит за одним столом переговоров с главой российского МИД. Любой вам скажет, что Лавров — это монстр международной политики. Лавров – глыба в дипломатии. Он все и всех знает. Когда у России есть такой дипломат, то можно играть в международные шахматы, разыгрывать многоходовки и добиваться подписания любых договоренностей», — считает Спивак.

Украинский журналист считает, что Украина проигрывает политические баталии, поскольку у страны нет такого дипломата, как Лавров. Из-за того, что Киев не может вести независимую политику, страна находится под внешним управлением.

«А теперь посмотрите на нашего главу министерства иностранных дел. Что-то скажет – мимо, что-то сделает – попадет в штангу. Владимиру Зеленскому необходимо развивать свою личную коммуникацию. Иначе к нему будут приходить люди миллиардера Джорджа Сороса и советовать главе государства, кого и куда ему нужно назначить... Всё — страну взяли в тотальное кольцо внешнего управления», — резюмировал Дмитрий Спивак.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров предостерег Запад от разрушения архитектуры Дейтонских соглашений.