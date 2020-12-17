Экс-депутат Рады Журавко предрек последствия для Харькова смерти Кернеса от COVID-19

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал новость о смерти своего давнего знакомого — мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался от последствий перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19. О смерти мэра Харькова сообщил в Telegram его близкий друг, бизнесмен Павел Фукс.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса», — написал Фукс.

По данным источника ФАН, Кернес умер в Германии, где лечился от последствий еще в сентябре перенесенного COVID-19.

Комментируя эту новость, экс-депутат Рады Алексей Журавко отметил, что Харьков потерял человека, который играл стабилизирующую роль в этом городе.

«Хочу сказать, что хозяйственник он был неплохой, по сравнению с тем, что творится на Украине с мэрами. Таких, как Кернес, можно пересчитать по пальцам, все остальное — это просто, извините, отребье. Он лидировал как мэр, так что это утрата для Харькова очень большая», — говорит Журавко.

Собеседник ФАН предрекает, что после смерти Кернеса Харьков начнут просто рвать на куски.

«Что будет дальше — это загадка. Как всегда, еще тело не остынет, а Харьков уже начнут рвать. Уже начинают делить кресла, так что скоро там только перья будут лететь», — предупреждает экс-депутат Рады.

Журавко также отметил, что ситуация с коронавирусом на Украине очень плохая, но проблема еще и в том, что Кернес был особенно уязвим из-за травм, которые он получил в результате покушения шесть лет назад.

«Любая смерть ужасна, но Кернеса мне особенно жалко, тем более что я его лично знал», — говорит Алексей Журавко.

Покушение на Геннадия Кернеса было совершено 28 апреля 2014 года. Когда политик был утренней пробежке, в него выстрелили из снайперской винтовки. Кернес получил тяжелое ранение, у него были пробиты легкое и печень, пуля прошла навылет. Кроме того, по некоторым данным, политик страдал диабетом.