Донбасс, 17 декабря. Украинские войска нанесли несколько минометных ударов по югу ДНР. Морская пехота Вооруженных сил Украины несет потери. Комбат ВСУ угрозами физической расправы заставляет бойцов рыть окопы в заминированных районах. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Боевая обстановка на юге Донецкой Народной Республики обостряется с каждым днем, констатируют в Управлении Народной милиции ДНР. Украинские силовики снова применяют тяжелые вооружения, запрещенные Минскими соглашениями. Вечером в среду подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ нанесли удар по Коминтерново из 120-мм минометов. Утром в четверг аналогичный удар нанесен по Ленинскому.

Благодаря слаженным действиям защитников ДНР, которые ответным огнем подавили активность противника, жертв удалось избежать. Сообщается, что обстрел корректировался ВСУ при помощи беспилотника, который был уничтожен дончанами при попытке нарушить воздушное пространство республики. Один из минометных расчетов ВСУ, с которого производились обстрелы ДНР, расположен во дворе частного дома, что, по мнению офицеров Народной милиции, в очередной раз продемонстрировало трусость противника.

Помимо южного направления обороны, в минувшие сутки ВСУ обстреляли Горловку из ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, как сообщают в Донецке, на украинских позициях в районах Песок и Водяного по-прежнему фиксируется проведение украинскими силовиками инженерных работ по оборудованию новых позиций.

Морская пехота ВСУ несет потери

На юге Донецкой области, в районе Водяного на днях произошел инцидент, который привел к существенным потерям в украинской армии, сообщают в донецком Управлении Народной милиции. На позициях 36-й бригады подорвалось неустановленное устройство. Результатом взрыва стали гибель матроса Горбыля и тяжелые ранения троих морпехов.

В Сопино Донецкой области на пункте временной дислокации подразделения 36-й бригады произошел пожар. Результатом инцидента стали ожоги двоих военнослужащих и повреждение техники, входящей в комплекс радиоэлектронной борьбы «Букавель-АД».

Офицер ВСУ заставил бойцов рыть окопы в заминированных районах

Луганское Управление Народной милиции сообщает о проблемах в подразделениях 59-й отдельной мотопехотной бригады армии противника. Ранее стало известно, что бойцы указанной бригады отказываются выполнять приказы командования по оборудованию новых позиций из-за опасений подорваться на минах в связи с отсутствием схем минно-взрывных заграждений. С целью исправления ситуации в бригаду были направлены психологи для помощи бойцам перебороть страх.

Но, видимо, данный метод командования ВСУ не сработал, военнослужащие по-прежнему отказываются оборудовать позиции. В связи с этим командир одного из батальонов бригады решил прибегнуть к радикальным методам, сообщают в Луганске. Офицер угрозами применения физической силы заставил военнослужащих продолжить работы в районе поселка Мироновский Луганской области.