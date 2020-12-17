Если и существуют домашние кошки, в жилах которых течет поистине королевская кровь, то к ним, безусловно, относятся сиамские котофеи. Эти идеально сложенные, сильные и изящные аристократы с необычайно глубокими и умными глазами являют собой образец совершенства, созданного самой природой. Истинный сиамец удивит своего хозяина противоречивым сочетанием свободолюбия и преданности, нежности и отстраненности, детской непосредственности и развитого интеллекта. Эта кошка с уникальным характером определенно придется по душе тем, кто, как и она, предпочитает окружать себя только по-настоящему близкими и достойными внимания людьми. Раскрываем подробности образа жизни, внешности, привычек и предпочтений кошек сиамской породы в мини-энциклопедии ФАН.

История происхождения сиамской породы кошек

К сожалению, четкого ответа на вопрос, откуда к нам пришли чудесные создания, причисляемые к сиамской породе кошек, не существует. Остается лишь довольствоваться многочисленными легендами, одна из которых, к примеру, гласит, что впервые сиамский кот был замечен на корабле Ноя и появился на свет в результате безумной страсти львицы и горячо влюбленного в нее самца обезьяны.

Что же касается места происхождения красавца, то, согласно большинству гипотез, его родиной все же является Сиам — нынешний Таиланд. Отсюда, кстати, и возникает некоторая путаница в наименовании породы: сиамскую кошку зачастую называют тайской. Это не совсем одно и то же, однако тайская порода является родственной для сиамской, поэтому можно сказать, что она представляет собой одну из ее разновидностей.

В древнем Сиаме кошек почитали за священных животных, так как они выступали в роли охранников местных храмов, а также сопровождали умерших людей в неизведанный потусторонний мир. Кроме того, тайцы были убеждены, что кремовый окрас шерсти животных, характерный и для сиамской кошки, указывает на особую благосклонность судьбы к ним. Вот почему жили кошки исключительно в богатых и знатных домах и именовались «вай-чи-ань-маад», что в переводе означает «бриллиант Сиама». А благодаря сакральному ореолу тогдашних котеек, ученые посвящали им целые труды: так, например, до наших дней дошел «Трактат о кошках» — старинная работа, хранящаяся в Национальной библиотеке Таиланда.

До определенного времени вывозить сиамских котов за пределы страны запрещали под угрозой смертной казни. И лишь в 1884 году местный король решил переправить парочку сиамцев в Европу — в виде презента. С тех пор «карьера» породы, которая просто не могла не понравиться, пошла вверх, и в 1892 году в Великобритании был сформирован пилотный стандарт «сил-пойнт»: именно такой окрас сиамской кошки был признан «королевским». В Америке стандарт породы был введен в 1906 году, а в Россию сиамского кота привезли лишь в 1987 году из Польши. Первыми владельцами сиамцев в нашей стране стали представители интеллигенции Москвы и, конечно же, здешняя богема.

Как выглядит сиамская кошка

По своему внешнему виду кошки сиамской породы, скорее, напоминают необычайных и прекраснейших инопланетных животных. Если же отбросить лирику, можно сказать, что стандарты породы предполагают некрупное гибкое тело и грациозный костяк в сочетании с прекрасно развитой мускулатурой плеч и бедер, говорящей об отличной физической форме сиамца. Задние конечности животного длиннее, чем передние, а подушечки на лапах смотрятся миниатюрно. Изящное тело сиамского котика обладает не менее изящными размерами и весом: у самок он колеблется в интервале значений 3-4 кг, а чуть более крупные взрослые самцы достигают веса 4-6 кг.

Голова сиамского кота имеет клиновидную форму и слегка удлинена. Мордочка животного смотрится так же изящно, как его тело, благодаря среднего размера челюстям и подбородку. Нос животного прямой, с некрупной мочкой и без перехода в лобовую часть. Крупные и широкие уши сильно заострены сверху. А миндалевидные и слегка раскосые глаза котофея чистокровных сиамских кровей излучают ярко-голубой цвет.

Немалую роль в истории развития сиамских кошек сыграл хвост, который выглядит немного изломанным на самом его кончике. И хотя на сегодняшний день данная характеристика породы не является основной, существует интересная легенда, объясняющая эту особенность. Так, древнее предание гласит, что принцесса Сиама, купаясь, снимала свои украшения и навешивала их на хвост своей любимицы — сиамской кошки с чудесными голубыми глазами, и его кончик приходилось завязывать на узелок, чтобы драгоценности не потерялись.

Шубка сиамочки короткая, и каждый ее волосок плотно прилегает друг к другу. При этом порода предусматривает множество вариантов окраса и вариативность тонов, от самого светлого до самого темного. Характерные оттенки пятен — голубой, лиловый, темно-коричневый, шоколадный и даже красноватый. В Европе — «первооткрывательнице» стандарта сиамской породы — допускается до 18 оттенков окраса сиамских котофеев. Также особенностью шерсти сиамочек является ее способность темнеть при воздействии низких температур. В полной мере окрас животного проявляется приблизительно к 9-10 месяцам.

Разновидности кошек сиамской породы

Сиамская порода кошек имеет множество «родственников», которые отличаются внешними данными, шерстью и другими параметрами, поэтому, как правило, любая кошка, похожая на сиамскую, но не сиамская, также относится к восточно-ориентальной группе. Сильно напоминают сиамскую породу, к примеру, ориентальные кошки, однако это лишь внешнее сходство. Что же касается прямых «потомков» сиамок — к ним относятся, например, бирманская, гималайская, сейшельская и балийская кошки.

Но наиболее ярким представителем сиамской группы являются тайские кошки — своего рода прародители сегодняшних сиамских красавиц. Но сиамская кошка и тайская также имеют отличия: это хорошо заметно при сравнении фотографий животных той и другой породы. Тайская кошечка наделена более миниатюрным тельцем, а сиамская кошка достаточно длинная — как с точки зрения туловища, так и со стороны конечностей и хвоста. Кроме того, голова сиамца клиновидная, с заостренными ушами, в отличие от круглоголового тайского питомца. А вот цветом глаз, окрасом, повадками и темпераментом эти две породы удивительно похожи.

Особенности характера сиамских кошек

Важная отличительная особенность сиамских красавиц — это их необычайный интеллект, во многом превосходящий ум многих других котофеев. Не случайно в древности, согласно преданиям, они стерегли храмы на своей родине.

Представители сиамской породы легко поддаются дрессировке и обучению, но только при условии, что хозяин ласков и внимателен к ним. А в освоении некоторых команд сиамская кошка вполне может составить конкуренцию собаке. Правда, последних эти котики не слишком жалуют. Да и характер у сиамки достаточно капризный и непростой.

В сочетании и чрезвычайно громким голосом и живым умом это позволяет животному, к примеру, «шантажировать» хозяина, желая получить от него определенный предмет. Кроме того, сиамская кошка может быть злопамятной и даже мстительной. Однако если воспитать животное правильно и всегда по-доброму к нему относиться, то и поводов припоминать плохое у него не будет. В этом случае кошка гармонично уживется в семье, не станет царапать маленьких детей, будет исправно посещать предназначенный для нее лоток, а свой природный темперамент проявлять лишь в процессе игры или ловли мышей. Ведь вопреки распространенному мнению, сиамские кошки вовсе не злые. Просто не стоит обижать этого красивого кота, чтобы не получить от него закономерный и справедливый ответ.

А миф о злобности сиамцев родился в результате того, что первых таких кошечек в нашей стране зачастую скрещивали с беспородными животными, что и привело к дефектам породы. Вот почему для получения уверенности в том, что вы приобрели именно сиамца, следует обращаться только в надежные питомники или к проверенным заводчикам. Выбирая котенка, помимо обычного знакомства с его документами, проверки наличия прививок и так далее, не лишним также будет понаблюдать за поведением его родителей. При этом сам малыш должен проявлять любопытство и, конечно же, быть подвижным и игривым.

Сколько стоит сиамская кошка

Продолжая тему выбора сиамской кошки, стоит сказать, что по-настоящему породистый уроженец Сиама не может стоить дешево. Самым бюджетным будет сиамский котенок пет-класса — он обойдется приблизительно в 4-8 тыс. рублей. Приобретая животное класса брид, вы сможете уложиться в сумму 10-15 тыс. рублей, а воистину безупречные представители шоу-класса, подходящие для участия в конкурсах и выставках, оцениваются свыше 25 тысяч рублей. Следует также заметить, что в продажу котики «поступают» лишь с возраста одного-двух месяцев.

Как правильно ухаживать за сиамской кошкой

К счастью, с точки зрения ухода сиамские питомцы не требуют к себе повышенного внимания — во многом благодаря тому, что являются обладателями короткой шерсти. И хотя подшерсток у сиамочек довольно густой, расчесывать их легко — делать это следует не чаще, чем один раз в неделю. Что же касается мытья сиамских кошек — эту процедуру рекомендуется выполнять примерно раз в полгода с использованием специального хорошо пенящегося шампуня.

Глазки сиамских котят и взрослых кошек очищают от выделений влажным тампончиком из ваты. Уши следует чистить тампоном, предварительно смоченным в растворе перекиси водорода. По необходимости в ушки можно закапывать специальные капли. Когти питомцу следует подстригать примерно раз каждые две недели, и, наконец, наибольшего внимания требуют зубы животного: их желательно чистить ежедневно.

Особенности кормления и основы рациона сиамской кошки

Без правильного здорового питания содержать породистого сиамского кота в домашних условиях просто невозможно. Кормить животное следует в полном соответствии с его возрастом. Оптимальный корм должен включать в себя говядину, телятину и птицу, детское питание на мясной основе, кисломолочные продукты. Злаки, свинину и молоко в чистом виде лучше всего исключить из рациона. Не стоит также злоупотреблять рыбой, которую сиамцы, кстати, очень любят. И, конечно же, сиамская кошка, как и другие современные домашние питомцы, не откажется от сбалансированного специального сухого корма класса премиум от известных и проверенных марок.

Здоровье кошек сиамской породы

К сожалению, необычайно красивые глаза, характерные для сиамцев, зачастую становятся источником аномалий. Дело в том, что ответственность за форму и цвет глаз несет ген, который вдобавок ко всему способен спровоцировать в лучшем случае косоглазие, а в худшем — общие проблемы со зрением. Случаются у представителей сиамской породы и другие генетические заболевания — это, например, врожденный порок сердца или нарушение белкового обмена. Кроме того, эти животные склонны к заболеваниям, возникающим в результате психологического дискомфорта: к примеру, подобно тому, как маленькие дети грызут ногти по причине беспокойства, сиамские котики могут столь же отчаянно вылизывать свою шерсть на нервной почве, вплоть до появления проплешин. Тщательный туалет может быть также вызван аллергическими реакциями на те или иные виды кормов, укусы блох, сигаретный дым или даже слишком высокую концентрацию пыли в окружающем воздухе.

Чтобы здоровье вашего сиамского любимца оставалось в норме, потребуется оберегать его от стрессов, обеспечивать достаточными физическими нагрузками и рациональным питанием и, конечно же, своевременно проводить вакцинакцию — в соответствии с графиком, установленным ветеринаром. Что же касается разведения потомства, то, несмотря на достаточно раннюю течку у самок (примерно с 4 месяцев), следует учитывать, что ваша питомица сможет выносить и произвести на свет полноценных котят лишь в возрасте 1-1,5 года. Если же вязка не планируется, целесообразно стерилизовать животное сразу же после появления у него первых признаков взросления.

Отвечая на вопрос, сколько лет в среднем живут сиамские коты в домашних условиях, можно сказать, что сиамский питомец — животное довольно энергичное, поэтому при хорошем уходе и добром отношении срок его жизни может составить от 15 до 20 лет, а иногда и больше. При этом наибольшими долгожителями являются стерилизованные котейки.

Как лучше всего назвать сиамскую кошку

Общее правило, действующее при выборе кличек для любых домашних кошачьих, — желательно, чтобы в ней присутствовали шипящие звуки: так кошке будет легче привыкнуть к своему имени, полюбить его и охотно на него откликаться. Благо, «шипящих» русских кличек предостаточно и, несмотря на то, что происхождение вашего питомца отнюдь не местное, одна из них наверняка придется ему по душе.

Мальчика-сиамца можно назвать Барсик, Дарси, Кузя, Арчи, Ластик, Зенит, Байкал, а для девочек отлично подойдут Ариша, Шуня, Луша, Яся, Пуша, Снежа, Плюшка. Так или иначе, выбирая имя из длинного списка вариантов, следует обратить внимание на индивидуальные особенности вашего нового члена семьи: не исключено, что подходящая кличка «найдет» его сама.