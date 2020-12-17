Ольга Бузова раскрыла, как Влад Кадони копирует ее стиль

Москва, 17 декабря. Ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица и блогер Ольга Бузова рассказала, что ее коллега Влад Кадони пытается копировать ее стиль. Накануне знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, подтверждающее ее догадки насчет соведущего.

Ольга Бузова и Влад Кадони часто появляются в эфире вместе в качестве ведущих «Дома-2». Певица на одном из свежих кадров появилась в мини-платье из розовых пайеток на тонких бретелях. Она снимала себя в зеркало и в этот момент поняла, что у ее соведущего аналогичный цвет костюма — в фиолетовых тонах. Бузова раскрыла, как Влад Кадони копирует ее стиль

«Как он подбирает всегда костюмчики под мои платья, это так мило!» — сказала артистка.

Влад Кадони заметил, что делает это осознанно — сначала одевается Ольга Бузова, а затем он сам.

Напомним, Ольга Бузова, которая в прошлом году приобрела элитную квартиру, рассказала, что тратит внушительные суммы на ремонтные работы. Исполнительница потратила на собственное жилье 120 миллионов рублей. Площадь квартиры — 200 квадратных метров. Сейчас артистка занимается ремонтом. Недавно она посетовала на то, что плитка на всю квартиру обойдется в 15 миллионов рублей. Сейчас Бузова живет в съемной квартире со своим возлюбленным Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом Дава. Недавно он признался, что мечтает о детях от Ольги Бузовой.