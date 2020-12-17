Сергей Жуков назвал главное условие праздничного настроения перед Новым годом

Москва, 17 декабря. Известный российский певец, бизнесмен и музыкант Сергей Жуков признался ФАН, что до появления на улицах Москвы иллюминации настроение у него было не совсем праздничное. Что же касается планов на Новый год, то его семья Жуковых встретит, скорее всего, дома.

Первый вопрос о том, собирается ли певец отправиться куда-нибудь на новогодние каникулы, вызвал у музыканта немалое удивление.

«Шутите, что ли?! — воскликнул Жуков. — Да и куда [ехать] отдыхать-то? Вы знаете, сейчас нет работы — ни концертов, ничего! Вообще, строить сейчас какие-то планы очень странно».

По словам собеседника ФАН, он и члены его семьи планируют устроить себе праздник собственными силами.

«Будем максимально развлекать себя сами, можем и с детьми, — отметил Жуков. — Поэтому это такое дело — семейное. Будем придумывать, чем заняться. Поедем куда-нибудь в снежное место и будем там кататься на санках. Какие-то обычные вещи, как всегда. Но на сам Новый год мы будем дома, вместе со всей семьей».

Лидер популярного коллектива признался, что пока не задумывался о подарках родным и близким.

«Честно говоря, пока не думал, — признался собеседник ФАН. — Как-то новогоднее настроение пока что еще не чувствуется. Может, сейчас подукрасят все [в Москве], и немножечко [настрой] поменяется, и сразу же захочется праздновать. Может, повеселее будет».

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