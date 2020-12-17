Шведы вдвое увеличивают военный бюджет: опять виновата Россия?

Шведский парламент (Riksdagen) положительно рассмотрел увеличение военного бюджета на период 2021-2025 годы — рост составит более 40% и достигнет к концу указанного периода суммы 10,6 млрд долларов.

Согласно открытым источникам, в 2011 году военный бюджет Швеции оценивался в размере 5,53 млрд долларов. Таким образом, к 2025 году военный бюджет этой скандинавской страны станет рекордным за последние 70 лет. Стоит отметить, что в отличие от многих других европейских государств Швеция формально избегает участие в Североатлантическом альянсе, что однако не мешает ей прислушиваться к своим заокеанским партнерам, склоняющим шведов к противостоянию с Россией и постоянно повышающим градус такого противостояния.

И, вот, градус повысили настолько, что в Швеции принимается решение о резком увеличении численности вооруженных сил, и, в частности, военно-воздушных сил — к 2022 году на авиабазе Сотенес гарнизона Уппсала будет развернута 16-я авиационная флотилия (F16 Upplands flygflottilj), которая получит в свой состав две истребительные эскадрильи, вооруженные самолетами JAS-39C/D Gripen.

В настоящее время на аэродроме Сотенес базируется 7-я Скараборгская авиационная флотилия, включающая в себя две истребительные эскадрильи (71-я эскадрилья Spider и 72-я эскадрилья Ghost на самолётах JAS-39C/D Gripen), а также 73-ю транспортную эскадрилью. Кроме того, здесь же находится школа лётного мастерства и переучивания летного состава истребительных частей национальных ВВС (Gripencentrum). Начальник этой летной школы и всего гарнизона Уппсалы Роберт Нилен в интервью местным СМИ заявил:

«Формирование новой авиационной флотилии необходимо для всего народа Швеции, так как в условиях неопределённого мира вокруг нас, Швеция получает необходимый элемент безопасности. 16-я авиационная флотилия будет сформирована к 2022 году».

Также он отметил, что боеготового состояния новое авиационное соединение достигнет к 2025 году. Ранее данная авиационная флотилия входила в состав национальных ВВС как полноценное боевое соединение, но в 2003 году была расформирована, самолеты были переданы в другие авиационные подразделения.

«Флотилия была расформирована, потому что внешний мир тогда выглядел иначе – не было никаких внешних угроз, которые могли нанести вред государству. Однако, в настоящее время все изменилось, и я рад, что сейчас мы можем восстановить Upplands airflottilj, которая будет «фантастическим» для безопасности Швеции», — также рассказал Роберт Нилен.

Безусловно, начальник авиагарнизона имел в виду «российскую военную угрозу», о которое в последнее время только и говорят в Швеции — достаточно вспомнить эпопею о том, как многие годы шведские военно-морские силы фиксировали в прибрежных водах «русские подводные лодки», которые на поверку оказывались то старым буем, то косяками сельди.

И тем не менее Швеция вдруг пошла на резкое увеличение военных расходов, при том, что страна терпит серьезные проблемы из-за изначально не верно выбранной противоэпидемиологической политики, что привело Швецию к настоящей коронавирусной катастрофе. Но нет, давайте будем развивать военно-воздушные силы.

К слову о ВВС Швеции: в настоящее время в составе военно-воздушных сил страны имеется четыре авиационные флотилии — 7-я Скараборгская авиационная флотилия (71-я, 72-я боевые и 73-я транспортная эскадрильи), 17-я Блекингская авиационная флотилия (171-я и 172-я боевые эскадрильи), 21-я Норрботтенская авиационная эскадрилья (211-я и 212-я боевые эскадрильи), вертолетная флотилия (три вертолетных эскадрона поддержки сухопутных войск и флота, специальная вертолётная группа для поддержки спецназа).

Ранее проходила информация, что шведы готовы сократить численность своих ВВС до четырех боевых эскадрилий, однако, «что-то пошло не так», и теперь Швеция готова содержать, защищаясь от мнимых угроз, целых восемь боевых эскадрилий. Стране, которая де-юро дистанцируется от Североатлантического альянса, Россия не может угрожать по определению, но де-факто выходит, что шведские политики готовы плясать под дудочку своих заокеанских «коллег», практически вдвое увеличивая военные расходы без ясно видимых обоснований, но с хорошо читаемой антироссийской риторикой. «Потому что нас попросили».