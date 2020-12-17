Что нужно знать о большой пресс-конференции Путина 2020

Ежегодная большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина 2020 начнется уже в ближайшее время. Это произойдет в четверг, 17 декабря, в 12:00.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, а также с элементами прямой линии — вопросы смогут задать не только представители российских и зарубежных СМИ, но и любой гражданин РФ.

Владимир Путин будет отвечать на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево, собеседники президента соберутся на специальных площадках, организованных во всех федеральных округах России. Главная площадка для представителей федеральных российских, а также зарубежных СМИ будет в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Отметим, именно на этой площадке будет работать корреспондент ФАН Евгения Авраменко, которая постарается задать вопрос Владимиру Путину.

Ранее список аккредитованных журналистов был опубликован на сайте www.kremlin.ru (президент.рф).

Если аккредитация журналистов уже закончена, то граждане смогут задать свои вопросы президенту до окончания мероприятия, которое обычно длится более трех часов. Для этого необходимо воспользоваться приложением «Москва — Путину». Вопрос может быть в текстовой форме, либо в формате видеообращения. Чтобы задать вопрос Владимиру Путину, необходимо зарегистрироваться и указать телефон для обратной связи.

Где смотреть пресс-конференцию Путина

Мероприятие по традиции транслируют Первый канал, телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Мир-24», НТВ, ОТР (с сурдопереводом), а также радиостанции «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Прямая трансляция также будет организована в Интернете на сайтах указанных СМИ.

ФАН также будет вести прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина, кроме того на нашем сайте будет публиковаться самая важная информация и комментарии политиков и экспертов.

Интересные факты о пресс-конференции Путина

Нынешняя пресс-конференция Владимира Путина — 16-я по счету. В прошлом году мероприятие продолжалось 4 часа 18 минут. На него было аккредитовано рекордное количество журналистов (1895), которые задали президенту более 70 вопросов.

Первая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в 2001 году и с тех пор проводится почти ежегодно. Мероприятие не проводилось в 2005 году, а также в 2009–2011 годы, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра.