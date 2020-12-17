Актриса Апексимова объяснила причину отказа от съемок в кино

Москва, 17 декабря. Советская и российская актриса, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова объяснила, почему приняла решение отказаться от съемок в кино. Подробнее об этом артистка рассказала в интервью «Известиям».

В последние годы актриса перестала сниматься в кино, и дело не в том, что ей не предлагают ролей. По словам Апексимовой, периодически она получает предложения, но каждый раз отвечает отказом, так как не видит достойных для себя ролей.

«Правда, все абсолютно не то, на что стоило бы рассчитывать. Чем дольше длится моя кинопауза как актрисы, тем выше претензии к роли, с которой я могу появиться на экране», — сказала Ирина Апексимова.

Как создаются спектакли и как их надо сделать технически, актриса понимает. Если бы у нее были знания в области киноорганизации, то она бы сняла картину именно для себя. Пока же Ирина Апексимова может позволить себе только спектакли.

«Сегодня я живу театром, здесь для меня много перспектив. К тому же в кино сейчас ситуация тяжелая — кинопрокат, насколько мне известно, практически рухнул», — добавила директор Театра на Таганке.

Также Апексимова рассказала о трудностях в личной жизни. Артистка откровенно призналась, что постоянно разочаровывается в мужчинах. Однако она верит, что на ее пути встретится идеальный кавалер, который окажется сильнее, мудрее, умнее и ироничнее ее. Знаменитость также назвала самый сексуальный орган у мужчин.