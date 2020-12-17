Путин анонсировал выплату 5 тысяч рублей на ребенка семьям с детьми до 7 лет

Москва, 17 декабря. Российские семьи с детьми до 7 лет включительно получат выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря, сообщает корреспондент ФАН.

«Всем российским семьям с детьми до 7 лет на Новый год выплатят по 5 тысяч рублей», — сообщил глава государства.

Ранее во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что российские власти начали выплачивать по половине суммы прожиточного минимума на каждого ребенка для семей с детьми от 3 до 7 лет, если такие семьи не дотягивают до уровня одного прожиточного минимума на каждого своего члена. После анализа ситуации было решено платить таким семьям с 1 января по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка.

Напомним, что в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России было предусмотрено несколько видов государственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан. На выплаты для поддержки российских семей с детьми было выделено более 140 млрд рублей.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, могли получить ежемесячную дополнительную выплату 5 тысяч рублей на детей до 3 лет. Если детей в таком возрасте в семье было несколько, то выплаты назначались на каждого ребенка. Эта мера поддержки действовала в апреле-июне 2020 года, но подать заявление на получение выплаты можно было до 1 октября. Услуга по подаче гражданами РФ заявления на ежемесячную выплату была выведена на Единый портал госуслуг.

Дополнительные выплаты были также назначены семьям, у которых среднедушевой доход семьи был меньше регионального прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ на II квартал 2020 года. Пособие назначалось на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Поддержка семей предусматривалась указом президента РФ от 20 марта 2020 года №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Выплата пособий началась с 1 июня.

Поправки в указ президента РФ от 7 апреля 2020 года №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» также предусматривали единовременную выплату по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Денежные средства можно было получить дважды в середине года на каждого ребенка, имеющего гражданство РФ. Услуга была выведена на отдельную страницу Единого портала госуслуг и стала самой популярной с момента запуска портала.

Обратиться за назначением выплаты можно было с 1 июня по 1 октября. Выплаты коснулись почти 22 млн детей. Через «Госуслуги» за единовременными выплатами на детей от 3 до 16 лет обратились 15,2 млн родителей.