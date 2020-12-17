Перед смертью на Гафте не было недвижимости



Валентин Гафт не оставил своим наследникам никакого недвижимого имущества. Как удалось узнать ФАН, и дом, и огромная квартира на Арбате принадлежат его супруге Ольге Остроумовой. Правда, подарена квартира была не в период болезни актера, как сообщают некоторые источники. Договор дарения был заключен еще десять лет назад. ФАН выяснил, какими квартирами владел Валентин Иосифович и что с ними стало.

Жилье

Всего за свою жизнь актер владел четырьмя квартирами, если не брать в расчет то жилье, которое в СССР выдавалось бесплатно. Маленькая квартира на Хорошевском шоссе, которая еще в начале 90-х принадлежала Валентину Гафту, тогда же по договору дарения отошла Николаю Цискаридзе, который дружил с единственной дочерью актера, тоже балериной, трагически погибшей в 2002 году. Еще две квартиры размером уже больше — в Последнем переулке 95,6 квадратных метра и на Удальцова 91,2 — были проданы тоже более 20 лет назад. Валентин Иосифович, женившись на Ольге Остроумовой, хотел приобрести просторную квартиру для них в центре Москвы.

Арбат

В 1998 году супруги приобретают квартиру в самом центре Москвы, на Арбате. Дом старинной постройки, в дореволюционные времена был доходным домом и принадлежал семье Хлоповых и Александру Фонвизину — родному брату Дениса Фонвизина, написавшего пьесу «Недоросль». Квартира расположена на шестом этаже, ее площадь составляет 135,6 квадратных метра. Дом находится в четырех километрах от родного Гафту «Современника». Квартира была приобретена в собственность актера, поэтому загородную недвижимость покупали уже в собственность Остроумовой — супруги владели равноценным имуществом.

Но в 2010 году Валентин Гафт оформил договор дарения на квартиру в пользу Ольги Михайловны. Таким образом, с 2010 года актриса является единственной владелицей всей семейной недвижимости. Гафт никогда не был жадным человеком: когда-то он купил квартиру своей дочери, но мать девушки не разрешила ей туда переехать и сдавала жилье в аренду, плату полностью забирала себе. Гафт об этом знал, но не пытался выяснять отношения с бывшей женой, а просто сам давал деньги девушке.

На данный момент кадастровая стоимость квартиры составляет 45 449 725,93 рубля. В реальности цены на Арбате за квартиры более 100 квадратных метров начинаются от 100 миллионов рублей.

Напомним, ранее внебрачный сын Гафта Вадим Никитин заявил, что собирается претендовать на часть имущества отца. Но поскольку у Гафта не оказалось никакого имущества, то друзья Вадима поспешили обвинить Остроумову в меркантильности, что она якобы перед смертью успела всю недвижимость переписать на себя.

Советский и российский актер Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни 12 декабря. Причиной смерти артиста стал инсульт, после которого он восстанавливался в течение нескольких лет.