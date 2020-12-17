Дочь в обмен на корову: до чего нищета и традиции довели Южный Судан

Практика обмена несовершеннолетних девушек на коров и прочий домашний скот приняла необычайно широкий размах в последнее время на территории Южного Судана. Регионы обратились к правительству в столице Джубе с тем, чтобы был принят закон, пресекающий подобные операции, так как они способствуют чрезмерному росту детских браков в стране. Об этом сообщает Anadolu.

Глава одного из районов Джеймс Коньи Корок отметил, что родители готовы отдавать своих дочерей в обмен на животных из-за бедности.

«Мы хотим, чтобы организации, занимающиеся вопросами прав человека, и правительство выступили вместе и приняли всеобъемлющие законы, позволяющие общинам прекратить детские браки. Иначе мы не сможем положить конец этой практике», — добавил чиновник.

В Южном Судане 52 процента всех девочек выходят замуж до достижения 18 лет, а около трети из них беременеют до 15 лет.

23 сентября 2020 года представители ООН предупредили, что мир в государстве и будущее его граждан находятся под угрозой из-за укоренившейся в правительстве коррупции.

Председатель специализированной комиссии Ясмин Сука отметила, что текущая ситуация разрушает жизни простых людей в ужасающих масштабах.

Самый последний отчет по индексу социального прогресса рассматривает благосостояние общества. Измеряются основные показатели, такие как доступность еды и жилья, здравоохранения и образования, а также уровень свободы. Южный Судан находится в самом низу глобального списка.

Пропасть между местной элитой и простыми жителями за последние 10 лет увеличилась в связи с тем, что все ресурсы государства находятся под контролем маленькой группы людей. Этот разрыв между верхами и низами с каждым годом продолжает расти.