Новые правила охоты в Пензенской области могут ущемлять права некоторых охотников

Пензенские звероловы продолжают активно обсуждать изменения, внесенные в правила осуществления охоты на территории региона. Согласно Постановлению губернатора Пензенской области от 15.12.2020 № 247, они вступят в силу 1 января 2021 года. О сущности Постановления корреспонденту ФАН рассказал активный защитник прав охотников, практикующий юрист-судебник, директор юридической компании «Инсайт» Михаил Шигаев.

«Первое, что можно выделить из постановления губернатора: у нас впервые за долгое время при охоте на гусей ввели зоны. То есть нашу область разделили на две большие зоны, в каждой из которых будут разные сроки открытия сезона. Подавляющее число охотников считает, что это правильно, потому что раньше, когда был один общий срок, очень часто гуси уже пролетали над территорией региона и охотники не успевали их застать во время открытия сезона. Такое деление области — это правильно, ожидаемо и очень долгожданно», — отмечает Михаил.

На второе по значимости место охотник с пятилетнем стажем ставит изменение, которое дает больше привилегий пользователям частных угодий, ущемляя при этом звероловов общедоступных участков.

«Второе ключевое изменения связано с распределением сроков охоты на кабана. Проще говоря, теперь в закрепленных охотничьих угодьях сезон открывается намного раньше, чем в общедоступных охотугодьях. В первых, например, на кабана можно охотиться с июля, а во вторых — с августа. Несправедливо получается. Это определенно ущемляет права обычных охотников, которые не имеют большого количества денежных средств для промысла в закрепленных охотугодьях», — уверен юрист.

Следующее изменение, кардинальным образом урезающее деятельность большого количества местных охотников, связано с введением необходимости наличия документов на подружейных собак, без которых использование животных строго запрещается.

«У нас есть любители подружейных собак, с помощью которых осуществляется охота на птицу. Есть любители гончих и лаек, которые охотятся на копытных животных или зайцев. Ранее по законодательству на подружейных собак не требовались документы, которые несли бы информацию об их происхождении. Теперь же четко и ясно прописали, что подружейные собаки без справки не могут быть привлечены к охоте. У людей возникло негодование: почему с гончими, лайками и борзыми можно охотиться на зайцев или копытных без документов, а для подружейных вдруг эти документы понадобились? Если и вводить такую норму, то делать это нужно было постепенно. Сейчас часть охотников просто разом лишилась возможности охотиться с собаками», — заявил ФАН собеседник.

Следующая группа изменений коснулась правил охоты на водоплавающую, степную и полевую дичь, которые достаточно проблематично оценить даже опытному специалисту.

«Имеют место и существенные положительные моменты. Например, увеличились весенние сроки охоты на утку. Большая часть добытчиков дичи восприняла это положительно. Кроме того на две недели увеличены сроки охоты на водоплавающую, полевую и степную птицу. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Конечно, охотники обрадуются продлению сроков, однако не все здесь так просто. Например, раньше у нас охота на утку заканчивалась 15 ноября. А теперь продлили до 30 ноября. Обычно утка к этому времени с территории области уже улетает. Остаются здесь на зимовку лишь единицы. Это может привести к тому, что и местную птицу у нас добьют», — уверен охотник.

Кроме того, отмечает Михаил, впервые четко прописали разрешение на использование тепловизионных и ночных прицелов для охоты на копытных животных в темное время суток. Недовольных данным нововведением практически нет!