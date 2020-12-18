Пензенские коммунальщики убрали несуществующий снег

Пенза, 18 декабря. Поздней ночью пензенские коммунальные службы убирали дороги города от несуществующего снега. Видеозапись, на которой спецтранспорт коммунальщиков скребет ковшами чистый асфальт, разместила одна из горожанок в Instagram.

«В 3:30 сегодня проснулась от грохота и шума за окном. Выглянув, увидела потрясающую картину: снегоуборочная техника убирает чистый асфальт! Особенно меня порадовал момент, когда ковш забрасывал несуществующий снег в кузов грузовика! В этом видео прекрасно все: и звук скрежета ковша о чистый асфальт, и усердная «работа» коммунальных служб. У меня один ответ на это зрелище — репетируют! Ну или отрабатывают бюджет!» — подписала видеозапись автор поста.

В Департаменте ЖКХ города Пензы факт имитации уборки снега отрицают. По словам представителя департамента, пензячка могла перепутать с уборкой снега процесс очистки дорожных обочин.

«Впервые слышу, чтобы коммунальные службы просто так скребли асфальт. У нас снега еще столько не выпало, чтобы его убирать нужно было. Скорее всего, мы имеем дело с очисткой обочин дороги, где регулярно скапливается грязь и мусор», — заверил ФАН собеседник.

Горожане отреагировали на видеозапись весьма неоднозначно. Кто-то уверен, что ночные работы проводились для отчетности перед начальством. Другие же считают, что таким образом коммунальщики действительно очищают обочины дорог.

«Муж сказал, что это они так зарплату отрабатывают. На каждой машине стоит ГЛОНАСС и им обязательно нужно кататься по городу, чтобы хоть что-то получить. Никто не виноват, что снега нет в декабре», — прокомментировала новость жительница города

«Если вы еще не знаете, то они чистят обочины от грязи и мусора», — коротко противопоставил другой горожанин.

Ранее ФАН сообщал, что одна из девушек, что прославилась осквернением Вечного огня у Монумента воинской и трудовой Славы в Пензе, записала видеозапись с раскаяниями. Однако жители области так не поверили поддельным сожалениям.