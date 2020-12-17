«Липовый» центр коррекции веса выманил у доверчивых пензенцев 13 млн рублей

Пенза, 17 декабря. «Липовый» центр коррекции веса за время своей деятельности обманным путем выманил у жителей Пензы около 13 млн рублей. Об этом ФАН сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

«С момента открытия центра, т.е. с 2016 года, и до 8 сентября 2017 года инициаторы преступной деятельности и сотрудники центра коррекции веса похитили у доверчивых пензенцев 13 млн рублей», — сообщила ФАН помощник прокурора.

16 декабря Пензенский областной суд вынес приговор участникам данной преступной группы. Было установлено, что сотрудники центра, не имеющие ни медицинского образования, ни необходимого оборудования, проводили лже-обследования пациентов с лишним весом. После обследования потерпевшим озвучивался неутешительный диагноз, который требовал срочного лечения. Под действием психологического прессинга многие из пациентов соглашались на дорогостоящий процесс лечения, часто отдавая злоумышленникам последние накопления. Разумеется, ни о какой эффективности несуществующих заболеваний не могло идти и речи.

«Фактический управляющий центра приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Номинальный директор центра приговорена к двум годам и шести месяцам, еще две сотрудницы — к двум годам и двум годам шести месяцам. Они были взяты под стражу в зале суда, и отбывать наказание будут в колонии общего режима», — поделился пресс-центр Пензенского областного суда.

Ранее ФАН сообщал, что одна из девушек, что прославилась осквернением Вечного огня у Монумента воинской и трудовой Славы в Пензе, записала видеозапись с раскаяниями. Однако жители области так не поверили поддельным сожалениям.