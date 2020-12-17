Осквернившая Вечный огонь пензячка записала видео с раскаяниями, но ей не поверили

Пенза, 17 декабря. В Сети появилось видео, на котором одна из девушек, осквернившая Вечный огонь у Монумента воинской и трудовой Славы в городе Пензе, раскаивается в своем поступке.

«Уважаемые ветераны и жители города, я искренне прошу прощения за то, что сделала. Мои действия не были направлены на сознательное оскорбление святого огня. Я все осознала, искренне раскаиваюсь. Я хочу выразить уважение к защитникам Родины и сказать спасибо за ваш боевой поступок. Низкий вам поклон. Мне самой больно. Я постараюсь быть достойным вас человеком. Я обращаюсь к вам, дорогие сверстники. Не делайте необдуманных поступков», — раскаялась несовершеннолетняя пензячка.

Несмотря на правильность сказанных слов, некоторые пензенцы не поверили в их искренность, намекнув на исключительно бездумное заучивание несовершеннолетней девушкой заранее написанного текста.

«Видно, что это просто заученный наизусть текст. Ничего она не поняла, ни в чем не раскаялась. Просто родители или полицейские сказали записать, чтобы немного ситуацию разрядить», — прокомментировал видеозапись один из жителей Пензы, собрав вокруг своего мнения немало единомышленников.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, в Пензе девушки-подростки надругались над Вечным огнем, расположенным у Монумента воинской и трудовой Славы. Они ставили на него ноги, кричали «Аллаху Акбар» и даже грели «пятые точки». В настоящий момент на родителей малолетних вандалов составлены протоколы по статье 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).