«Стараемся делать жизнь врачей проще»: пензенские волонтеры рассказали о своей работе

Пенза, 17 декабря. Пензенские волонтеры из числа студентов медицинских образовательных учреждений во время пандемии лишь наращивают активность своей деятельности, предоставляя посильную помощь не только врачам, но и простым пензенцам. Об этом корреспонденту ФАН рассказала руководитель пензенского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Марина Чарыкова.

«Нашему региональному отделению уже четыре года. У нас функционируют такие направления деятельности, как помощь медицинскому персоналу, популяризация кадрового донорства, санитарно-профилактическое просвещение, профориентация школьников, обучение первой доврачебной помощи и т.п. Приоритетных направлений у нас сейчас два: во-первых, помощь медучреждениям, во-вторых, посещение горожан для доставки им медикаментов и продуктовых наборов. Численность пензенского штаба волонтеров составляет около 600 человек», — поделилась Марина Чарыкова.

Лидер движения отмечает, что такой вид сотрудничества позволяет студентам быстро набраться жизненного и профессионального опыта, необходимого им для дальнейшей работы. Таким образом, деятельность волонтеров является взаимовыгодной.

«Волонтерские движения сейчас являются очень актуальными. Особенно полезна такая деятельность для студентов Медицинского института Пензенского государственного университета и Медицинского колледжа, которые получают колоссальный опыт в процессе помощи медперсоналу в столь непростое для региона время», — заверил собеседник.

Несмотря на самостоятельность волонтерского штаба, местные власти всячески помогают добровольцам в их непростой деятельности.

«Содействие нашему движению оказывает и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, и председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин. Они обеспечивают волонтеров питанием, предоставляют нам топливные карты, т.к. мы очень часто вынуждены передвигаться на личных автомобилях, помогая нуждающимся. Кроме того, часто выручают нас Министерство здравоохранения и Министерство образования», — резюмировала Марина Чарыкова.

Деятельность волонтеров в интервью ФАН прокомментировала также студентка Медицинского института ПГУ Екатерина Сажнева, которая не первый год состоит в движении добровольцев и помогает людям.

«Мы работаем сразу в нескольких направлениях. Основным сейчас является помощь медицинским организациям. Стараемся сделать жизнь врачей и больных немного проще. С приходом пандемии в нашем городе также открылся штаб «Мы вместе», волонтеры которого помогают людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Кроме того, помогаем и сотрудникам многофункционального колл-центра, т.к. нагрузка на их сотрудников сейчас в разы увеличена. Некоторое время назад у нас появилось направление «Здоровый образ жизни», волонтеры которого занимаются популяризацией ЗОЖ, а также оказывают содействие укреплению и сохранению физического и психического здоровья. Закончить можно просветительской деятельностью. Наша цель — рассказать большому количеству людей о том, как сохранить свое здоровье в такой сложный период», — поделилась с ФАН Екатерина.

Директор Медицинского института Пензенского государственного университета, заслуженный врач Российской Федерации Александр Митрошин признался, что перечисление всех направлений деятельности волонтеров вызывает у него трудности, т.к. добровольцы из числа студентов сейчас работают в большом количестве отраслей.