Как чиновники, кузнечики и неонацисты ограбили 13 тысяч семей в Киеве

Беспрецедентное по масштабам преступление, совершенное радикальными неонацистскими группировками совместно с киевскими чиновниками, стало поводом для уличных митингов в столице Украины. Несколько тысяч горожан требуют от киевских властей расследования обстоятельств банкротства крупнейшей строительной фирмы «Аркада», которая должна была застроить два микрорайона (80 жилых домов) для 13 тысяч семей, но была атакована радикалами и разорена.

Схема действий преступников для послемайданной Украины типичная: крупная фирма подвергается атакам с двух направлений, снизу — путем нападений десятков крепких мужчин, нанимаемых в националистических объединениях, сверху — посредством коррумпированных полицейских и чиновников. Если фирма выплачивает отступные в несколько миллионов долларов, атаки прекращаются, если нет — фирму ждет разорение.

Представитель одной из 13 тысяч ограбленных семей Сергей вместо обещанной квартиры в ЖК «Патриотика на озерах» живет теперь в палатке возле здания киевской мэрии. Он рассказал корреспонденту ФАН, как власти и радикалы нашли общий язык и причем тут знаменитый борец с коррупцией Виталий Кличко.

— В 2017 году 13 тысяч инвесторов вложили деньги в строящиеся дома компании «Аркада» через одноименный банк «Аркада», однако жилье не получено до сих пор. Пытаясь быть услышанными, уже 202 день инвесторы живут в палатке под киевской мэрией. Наша строительная компания была ограблена при содействии власти — центральной и местной. Мы — 13 тысяч инвесторов, за каждым из которых стоит семья, каждый из которых ждет уже больше двух лет. Стоит строительство, жилье инвестировано полностью личными средствами или через кредиты. Люди до сих пор платят проценты по кредитам. При том, что строительство остановлено. Наш застройщик обанкрочен, все стоит. Мы сейчас на себя берем обязанности охранять стройки, так как постоянные набеги совершаются, набеги мародеров. Строительство стоит, 39 домов не достроено.

— Местные власти решают проблему?

— Мы протестуем 202 дня. Нас игнорирует городская власть, нас игнорирует центральная власть, нас игнорирует президент. В нашей стране так вот относятся к инвесторам, такое отношение к своим гражданам. Если раньше мы бастовали под администрацией президента, ездили к президенту домой и на дачу к нему ездили, напоминали о себе, то сегодня у нас дебют на международном уровне. Мы идем протестовать к представительству ООН, мы идем протестовать к представительству Международного валютного фонда. Мы хотим просить помощи там, потому что наша власть нас игнорирует и не хочет защищать.



— Почему обанкротились? Как так произошло?



— История длится уже порядка трех лет. Застройщик собирал деньги в Фонд финансирования строительства (ФФС). За счет строящегося жилья шло привлечение новых клиентов, строились дома существующие. Поскольку это было строительство не просто жилого дома или жилого комплекса — это было строительство жилого микрорайона, точнее — это два больших микрорайона.

На сегодняшний день 39 домов не достроены, еще в планах было 40 домов, всего 79 домов. Почему атаковали нашу фирму? Это какая-то личная заинтересованность в участии в строительстве своих аффилированных строительных компаний или в этих участках, на которых наша компания строительная должна была построить жилье.

Сначала начались блокировки подписания договоров ввода в эксплуатацию домов с подрядными организациями. Потом начались набеги каких-то активистов, которые якобы ратуют за сохранение природы: за букашек, кузнечиков, птичек, которые, по их мнению, много лет живут на этих территориях и должны там жить вечно.

Все вот эти радикалы очень тесно сотрудничали с городской властью. Регулярно набегали какие-то налетчики, громили строительные площадки, жгли краны, ломали заборы. Полиция на это не реагировала. Когда застройщик со своей стороны обращался с жалобами в соответствующие органы, никто не предпринимал никаких действий, но когда застройщик нанимал охранную фирму, чтобы противостоять этим налетам, то всех сотрудников охранной фирмы приезжала и забирала полиция, забирала в участки.

Тем временем параллельно на фронте юридическом КМДА (Киевская городская государственная администрация) начала оспаривать аренду участков, на которых строилось жилье, и таким образом блокировать стройку.

— Куда вы вкладывали деньги?



— В Фонд финансирования строительства. Это единственный на Украине утвержденный кабинетом министров способ финансирования в жилье, который полностью законен. Застройщик 20 лет полностью законно занимался строительством жилья. Один из самых опытных застройщиков в Киеве и на Украине.

Но после атак властей главный акционер начал выводить деньги из ФФС с помощью разного рода завышенных комиссий, понимая, что идет рейдерская атака на банк, на строительную компанию. Он понял, что не выстоит, и начал выводить деньги. В течение года они вывели около 2 млрд гривен на комиссии, на какие-то дополнительные услуги, которые по факту никто не производил.

Фонды финансирования остались пустыми, банк обанкротился. Теперь мы собираемся на митинги, раз в месяц точно. У нас проходят митинги большие, мы перекрываем Крещатик, мы пытаемся обратить на нас внимание, просим власть помочь решить нашу проблему. Поскольку проблема косвенно создана центральной властью, которая игнорировала ситуацию, которая происходила несколько лет. При таком вот бездействии центральной власти — плюс действия городской власти, которая заварила эту кашу, грубо говоря.



— Майдан оправдал ваши надежды?



— У нас самый длинный по времени мирный протест, который на Украине был после Майдана. Сколько стоим мы — столько еще никто не стоял, 202 дня мы уже стоим. Это рекорд после Майдана.

Майдан — это Майдан. Оправдал ли он надежды людей? Нет, не оправдал. Скорее всего, не оправдал те надежды, которые были возложены на него. Но жалеют ли люди о том, что Майдан произошел и это есть у нас в истории? Наверное, не жалеют.

Для Майдана были причины. Оправдал ли он полностью себя? Скорее всего, не оправдал, потому что люди завышенные ожидания какие-то имели. Люди думали, что это все можно поменять быстро и очень легко. Оказалось, все не так просто. Оказалось, что борьба должна продолжаться. Есть много изменений, есть много изменений к лучшему.

— Например?

— Например…(очень надолго задумывается. — ФАН) Ну, сложно какие-то конкретные примеры привести на сегодняшний день. Тем более предвзятая позиция с нашей стороны — мы есть обманутые нашей властью. И мы можем не очень объективно оценивать ситуацию. Но улучшения есть, хотя надо очень подумать над этим вопросом.

— А причем тут Виталий Кличко?

— Кличко — идеолог этой ситуации, он это на самом верхнем уровне все поддерживает, он это все заварил. Кличко является заинтересованным лицом, так как он имеет отношение к строительным компаниям, у него есть друзья и кумовья, которые занимаются строительным бизнесом. По некоторым данным, он имеет свои строительные компании. Это может быть личным интересом.

— Про местные выборы что можете рассказать?

— О выборах мэра. Если у нас раньше пытались фальсифицировать выборы, то сейчас они поняли, что так сложно. Сейчас больше контроль общественности. Больше гражданских организаций, которые следят за вот этими вот процессами. Стараются больше без участия человека перейти на какие-то электронные способы обработки данных. Из-за этого наша власть переобулась, из-за этого сложно.

Как они обманывают людей по новым методичкам? Они работают на телевидении. Они работают на пыль в глаза.

Он запускает какой-то парк. Вот — мы облагородили парк, запускает красивую картинку на телевидении. Красивый мэр, в рубашке, высокий, красивый зеленый парк. Мэр презентует фонтан красивейший, какой-то чуть ли не космический — вода течет не снизу вверх, а сверху вниз. На это смотрят пенсионеры. Они смотрят и считают, что он правильно делает — голосуем за него.

Это один из примеров. Это пыль в глаза. Эти люди не видят настоящего, это вижу я. Потому что я еду в тот парк, я это посмотрел. Заезжаю в тот парк и не вижу этого фонтана. Не вижу красивого парка. Люди не знают, где красивый фонтан. Фонтан работал только на презентации — сейчас не работает. Есть сухой фонтан, он не работает — это была картинка. Есть для картинки то, что сделали. Если парк большой, порядка 20 гектаров, то они облагородили в центральной части парка половину гектара. Даже меньше. Они сделали красивые лавочки, брусчатку, поставили фонтан. Приехали, сфотографировались. Они же не сказали, что часть парка маленькую сделали. Они сказали, что реконструировали парк. Картинка пошла.

С избирателем работаем. Результаты этого всего кто видит? Никто не видит. Вижу я. Пенсионер не видит, а кто голосует у нас? Пенсионеры. Они поняли, что такая система сейчас работает.



— А как у вас люди выбрали Владимира Зеленского?

— Люди выбрали не Зеленского — они проголосовали против Порошенко. Потому что был период разочарования в Майдане. У людей были неадекватно завышенные ожидания от того, что происходит. Они думали, что все поменяется и все заживут как у Томаса Мора.

А когда столкнулись с реальностью, то начали люди чуть-чуть неадекватно воспринимать ситуацию. Была запущенна специальная кампания по популяризации нашего товарища Зеленского. У нас был телесериал «Слуга народа» — посмотрите, очень рекомендую! Я сам не смотрел, так как не фанат нашего президента, но многие смотрели.

В этом сериале какая сюжетная линия? Товарищ Зеленский, будучи школьным учителем, стал президентом. Он показал, как простой парень стал президентом, разберется с ситуацией. Руками махал, все решал. Примерно так, как Батька в Белоруссии на телевидение и на прессу работает. Вот так вот сработала эта картинка, этот сериал. Люди посмотрели. «Вот, кого нам надо!» «В Белоруссии Лукашенко — сильная рука. Вот, пришел рубаха-парень из средней школы из Хацапетовки — сильная рука!» Вот люди этой идеей загорелись, что надо кого-то своего, из народа. Выбрали героя этого сериала. Выбрали не комика Зеленского — выбрали героя сериала.



— Ну, мы знаем, что он комик.



— Так выбирали его не как комика, не как бизнесмена успешного. Его выбирали как главного героя вот этого сериала. Посмотрите. Вы сразу все поймете. Я вам очень советую, чтобы понять, почему выбрали Зеленского. Вы посмотрите, как сыграли на настроении людей, как сработала манипуляция. Люди в подсознании себе накрутили. Опять же, пенсионеры и любители телевизора выбирали, а разгребаем мы.

В четверг, 17 декабря, сотни обманутых покупателей недостроенных квартир будут митинговать возле представительств иностранных организаций в Киеве. ФАН расскажет об этих митингах и их результатах.