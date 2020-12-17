Юлия Барановская вызвала жалость подписчиков своей внешностью

Москва, 17 декабря. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина и ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» Юлия Барановская приятно удивила поклонников необычным луком. Фотографию в стильном брючном костюме телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте, однако новым снимком она вызвала жалость подписчиков — все дело во внешности.

Барановская вышла в свет в однотонном костюме. Знаменитость появилось в нем на красной дорожке, а после сделала селфи на память с подругой Еленой Север. Поклонники пришли в восторг, увидев свежее фото Юлии, и буквально засыпали ее комплиментами и словами восхищения.

Знаменитость в сером брючном костюме произвела фурор на светском мероприятии, однако некоторые поклонники выразили обеспокоенность внешним видом знаменитости.

«Очень похожи, как сестры», — обратила внимание на сходство поклонница Барановской. «Красавицы, девочки», — сделала комплимент фанатка. «Юлечка, не загоняй себя, дорогая. Всех денег не заработаешь. К тебе всегда у всех было очень приятное отношение и как к маме, и как к самостоятельной женщине. Надо беречь себя для детей. Ты выглядишь не отдохнувшей, в этом не поможет косметика. Береги себя», — поддержала телеведущая одна из подписчиц.

Юлия Барановская ранее призналась фанатам, что мечтает родить еще одного, четвертого, ребенка. Сейчас телеведущая воспитывает троих детей от Аршавина — Артема, Яну и Арсения. Знаменитость призналась, что рождение детей — лучшее событие в ее жизни.